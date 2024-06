¿No que era su madrina? Magaly se burla de Paco Bazán EN VIVO: "Nunca te he visto como futbolista"

Paco Bazán llegó al set de Magaly TV la firme, junto a Erick Delgado, para hablar sobre su enfrentamiento público con Jefferson Farfán. Sin embargo, terminó siendo troleado por la periodista quien dijo desconocer de la carrera futbolística de su compañero de canal.

Todo sucedió mientras Magaly, Paco y Erick estaban hablando sobre el tiempo en que el conductor de 'El deportivo en otra cancha' jugó como arquero de un conocido club nacional. Paco le preguntó a Magaly: "¿Alguna vez pensaste tener a dos exfutbolistas sentados aquí?"

Magaly no tardó en responder y fiel a su estilo, lanzó una estocada mortal hacia su compañero de canal: "Pero yo nunca nunca te he visto como futbolista", respondió, provocando las risas de todo el set.

Asimismo, los exfutbolistas se mostraron confiados en que pronto llegarán a los 100 mil suscriptores en su canal de YouTube 'Entre Palos TV' a Jefferson Farfán a cumplir con su promesa e invitar a Paco Bazán cuando logren esta hazaña en redes sociales.

Después que Jefferson Farfán califique a Paco Bazán como 'el peor arquero de la historia' del fútbol peruano, numerosos usuarios expresaron su apoyo al presentador de ATV y dirigieron mensajes contundentes contra la 'Foquita'.

Al igual que hubo comentarios que respaldaron las palabras de Jefferson Farfán, también hay un amplio sector de usuarios en línea que opinan que el exfutbolista fue demasiado lejos en sus críticas y que podría estar aprovechando su rivalidad con Paco Bazán para promocionar su canal de YouTube 'Enfocados'.

"No tiene recursos para hacer un programa", "Tener tu programa, llamar a tus amigos y hablar mal de otro hombre", "Ese Farfán no tiene clase, nunca te invitaría porque no tiene palabras con las que confrontarte Paco", "Farfán ni con todo el dinero que tiene será como tú tan educado e inteligente con clase", "Ni con todo el oro del mundo, tendrás presencia y educación, cosas que el dinero no puede comprar", fueron algunos de los mensajes de los usuarios.