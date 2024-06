Magaly responde a entrevista que no le pudo hacer Jefferson Farfán: "No voy a donde no me invitan"

En el último programa de 'Magaly Tv La Firme' la conductora se pronunció sobre las recientes declaraciones que brindó Jefferson Farfán sobre la entrevista que nunca se llegó a dar debido a una mala coordinación y presunto engaño de por medio.

La popular 'Urraca' agradeció saber después de muchos años la real versión de los hechos pues hasta el momento solo había tenido conocimiento de su versión ajena a la del exjugador.

Timados

En el último programa de Magaly Medina este 25 de junio la conductora habló sobre la entrevista que le iba a realizar a Jefferson Farfán en Rusia en el 2018.

La conductora afirmó que el productor Julio Stein Combe fue quien iba a llevar a cabo esta entrevista ya que recalcaba que era amigo cercano del ex pelotero por lo que Magaly confió en su palabra para hacer realidad esta polémica entrevista.

La pelirroja aseveró que ella en ningún momento viajó hasta Rusia simplemente porque se le dio la gana dejando en claro que hubo un pacto de por medio el cual le permitió viajar hasta el alejado país para entrevistar a la popular 'Foquita'.

"Yo no soy una vagabunda de por ahí que de pronto tuve la loca idea de ir a buscar como si Rusia quedara aquí nomás cerca Huacho, ¿No? La loca idea de tomarme un vuelo de tantísimas horas tan caro como para ir", dijo Magaly.

Y es que al parecer Stein habría engañado no solamente a Magaly Medina sino también a Jefferson Farfán asegurándoles una entrevista por lo que Magaly confió en el comunicador sin imaginar lo que vendría después.

"No soy nada informal y creo que siempre he demostrado ser muy profesional cuando trabajo. Este coordinador llamado Julio Stein, ya lo conocía a Farfán, se comunicaba con él, Farfán confiaba en él. Sabíamos que había una cercanía entre (ellos). Porque ya antes, varios años atrás en 'Magaly TV', cuando este trabajaba en nuestra producción, se fue a Alemania a entrevistarlo y Farfán le abrió las puertas de la casa a él, que era mi programa en ese entonces, mostró sus relojes, mostró sus carros, cómo entrenaba, cómo vivía con Melissa y con su hijo allá en Alemania", sostuvo.

Asimismo, Medina reveló que intentó coordinar una cena con Jefferson Farfán para romper cualquier tipo de tensión días previos a la entrevista pero el ex pelotero jamás llegó lo que le dio mala espina de parte del comunicador quién nuevamente le había asegurado que llegaría el deportista.

Seguidamente luego de que Magaly llegara a la casa de Jefferson junto a su equipo para ya realizar la entrevista al cabo de unos minutos llegó Farfán la saludó brevemente junto a su esposo y de inmediato subió a su cuarto llamando a Stein.

Después de una larga espera el exreportero regresó con los ojos llorosos, a Medina qué Farfán había decidido no darle entrevista tras recibir llamadas desde Lima.

"No era una entrevista de fútbol latina en ese año, era el canal del Mundial, el canal del Mundial iba a transmitir el Mundial. Entonces ya como el canal no tenía plata para pagar los pasajes, pues pagamos. Nosotros, mi esposo y yo los pasajes, el pasaje de este chico incluido y nos fuimos. Pero nosotros le habíamos dicho a este chico, él dijo, 'ya conseguí la entrevista para ti'. Yo le dije, estás seguro Jefferson Farfán me va a dar la entrevista a mí. Él nos aseguró que sí", mencionó.

Finalmente, Magaly lamentó haber confiado en el comunicador ya que no solamente le hizo perder una gran suma de dinero sino que también de alguna u otra manera quedó mal con el canal por no llevarse a cabo esta dicha entrevista.

"Nunca hubiera tomado un vuelo si él hubiera dicho que no yo no voy a donde no me invitan", concluyó.

Paco Bazán revela detalles sobre la fallida entrevista entre Jefferson Farfán y Magaly Medina: "Te escondiste en tu clóset"

El comentarista deportivo Paco Bazán fue entrevistado por un reportero de Magaly Medina, por lo cual decidió responderle a Jefferson Farfán, quien lo ha criticado en muchas ocasiones. Recordemos que la 'Foquita' ha dejado en claro que no invitará a Paco Bazán a su programa 'Enfocados'.

"Me han dicho de todo que yo lo tomo deportivamente porque entiendo el negocio, no voy a hacer que el Poder Judicial pierda el tiempo en niñerías, es su costumbre", expresó firme Paco Bazán.





En ese sentido, el exarquero Paco Bazán afirmó que no comprende por qué Jefferson Farfán dejó entrever que iría al programa de Magaly y no al de él, pues hace algunos años, el '10 de la calle' se negó a ser entrevistado por la 'Urraca'.

Incluso, se animó a revelar detalles sobre esta fallida entrevista, pues en su momento, Jefferson Farfán afirmó que él se negó a ser entrevistado por Magaly Medina.