Magaly se niega a empañar nuevo escándalo de Pamela López: "Yo no soy su amiga"

Pamela López está envuelta en un nuevo escándalo mediático tras ser acusada de meterse con el esposo de su amiga. Es así que, Magaly Medina arremetió contra la esposa de Christian Cueva y afirmó que no piensa apañar sus actitudes, dejando en claro que se denuncia por maltrato físico y psicológico no tiene nada que ver con la situación en la que está envuelta actualmente.

La 'Urraca' brindó una entrevista a un conocido medio de comunicación local en la que dejó en claro que Pamela López no pertenece a su círculo cercano de amigos y le da lástima que Pamela López se haya visto envuelta en este escándalo, ya que deja atrás su denuncia contra Cueva.

"Yo no soy su amiga, soy una comunicadora que siempre defenderé a todas las mujeres que me piden ayuda, así como hemos ayudado a otras. Me parece que esta relación no le hace bien a su causa y le quitará atención al tema central e importante", expresó Magaly en diálogo con Trome.