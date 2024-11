Melissa Klug celebra orgullosa el cumpleaños de su hija mayor Gianella Marquina: "Mi primer amor"

Melissa Klug se mostró sumamente orgullosa de su hija mayor, Gianella Marquina, quien estuvo de cumpleaños ayer, sábado 16 de noviembre. La empresaria no dudó en dedicarle un mensaje especial para expresar la gratitud que siente por ella.

La empresaria utilizó su cuenta oficial de Instagram para publicar un collage de fotos junto a Gianella. Las dos primeras parecen ser de sus vacaciones juntas, mientras que las dos restantes corresponden a la hace unareciente graduación de Marquina s semanas.

Asimismo, Melissa mostró su lado más sensible al agradecer la oportunidad de haberse convertido en madre de Gianella cuando era muy joven. Además, aseguró estar orgullosa de la mujer en la que su hija se ha transformado con el paso de los años.