Melissa Klug rompe el silencio sobre rumores de crisis con Jesús Barco: "Me da risa"

La empresaria Melissa Klug y el futbolista Jesús Barco han sido centro de especulaciones en las últimas semanas, luego de que el jugador desapareciera de redes sociales, lo que desató rumores sobre una posible crisis en su relación. Sin embargo, Klug decidió aclarar la situación y despejar cualquier duda sobre su vida sentimental.

En una reciente entrevista con el diario Trome, Melissa Klug reveló detalles sobre su relación con Jesús Barco, jugador de Sport Boys. La empresaria aseguró que le resulta gracioso que se especule sobre una supuesta crisis solo porque no sigue a su pareja en Instagram.

"Me da risa lo que dejan entrever, no estamos peleados. Lo que pasa es que Jesús no tiene Instagram, tuvo un problema con sus redes sociales. Si entras a la plataforma, te puedes fijar, pero bueno, ¿qué puedo hacer?", declaró Klug.