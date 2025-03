Nilver Huarac revela que ya NO VIVE con Janet Barboza hace meses: "Ya me botó"

El productor musical Nilver Huárac sorprendió al revelar que ya no vive en la casa de Janet Barboza. Durante la pandemia, él se mudó con su expareja por pedido de su hija, pero recientemente la conductora de América Hoy le pidió que se fuera. Ahora, solo regresará para recoger a sus mascotas.

Nivel y Janet ya no viven juntos

Huárac contó que Barboza lo "botó" hace un mes, poniendo fin a la convivencia que mantuvieron durante años. Aunque no brindó detalles sobre las razones, dejó en claro que su relación con la presentadora no es la mejor en estos momentos. "Ya no vivo ahí, solo iré por mis mascotas", comentó el productor.

Además, aclaró la reciente polémica sobre el nombre del programa La movida de los sábados, espacio que llevó al éxito a Janet Barboza. "La patente lo tiene el canal, esa es la verdad, y ahora le pedí permiso para usarlo", explicó Huárac, quien es conocido como 'El midas de la cumbia'.

Por otro lado, se refirió a los conflictos por la nueva temporada de La movida, que ahora contará con la conducción de su hija, Alondra Huárac. A pesar de las diferencias, aseguró que todo se resolverá con el tiempo. "Cada uno andamos en nuestras tareas, ya llegará el momento de aclararlo", indicó en entrevista.

Finalmente, Nilver Huárac se mostró dispuesto a conversar con Barboza y las demás involucradas en el programa. "En una cenita, con Alondra, Janet y Lizzet, arreglaremos todo", afirmó, dejando abierta la posibilidad de limar asperezas y solucionar los desacuerdos que han surgido en los últimos meses. Además, destacó que seguirá adelante con sus proyectos musicales.

Alondra pone el parche a Janet Barboza

Alondra Huarac, la joven presentadora y nueva conductora de La Movida de los Sábados, decidió aclarar su postura luego de las críticas de Janet Barboza. La exconductora del programa expresó su molestia al enterarse de su reactivación sin ser consultada, señalando que lo consideraba una falta de respeto a su trayectoria.

Las declaraciones de Barboza fueron hechas el 1 de marzo durante su participación en El Reventonazo de la Chola, donde mostró sorpresa y descontento por la decisión. La conductora lideró el programa entre 1998 y 2004, por lo que esperaba ser informada sobre su regreso a la televisión.

Ante esta situación, Alondra Huarac se mostró segura de asumir este nuevo reto y dejó en claro que no pretende imitar a su antecesora. Aseguró que quiere construir su propia identidad como conductora y conectar con la audiencia de una manera auténtica, siempre reconociendo la importancia del legado dejado por Barboza.

