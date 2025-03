Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte disfrutan de paseo en el Parque de las Leyendas

La relación entre Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero ha sido tema de conversación en los últimos meses debido a sus altibajos. Sin embargo, en las últimas semanas, la pareja parece estar disfrutando de una etapa más estable y feliz. Recientemente, fueron captados juntos en el Parque de las Leyendas, compartiendo un día familiar.

El programa "Amor y Fuego" reveló imágenes donde se ve al futbolista y la modelo brasileña disfrutando de una jornada en el zoológico junto a sus hijos. Este gesto demostraría que la relación entre ambos se encuentra en su mejor etapa, dejando atrás los rumores de crisis que los rodearon en los últimos meses.

Además del paseo en el Parque de las Leyendas, Guerrero y Ana Paula también fueron vistos en la cevichería "Mi Barrunto", dónde el delantero fue recibido con cánticos y muestras de admiración por los hermanos Sánchez Aranda, propietarios del establecimiento. Estas apariciones juntos refuerzan la idea de que su vínculo sigue fortaleciéndose.

El posible matrimonio entre Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte sigue siendo un tema de interés. Días atrás, la modelo brasileña reveló que el futbolista le habría pedido matrimonio, generando una ola de especulaciones sobre una futura boda.

Ante esta noticia, Doña Peta, madre del jugador, fue abordada por la prensa tras asistir al partido de Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva. Aunque coincidió con Ana Paula en el recinto, ambas se ubicaron en zonas distintas; la modelo observó el partido desde un palco y la madre del futbolista prefirió la tribuna de occidente.

A la salida del estadio, la prensa abordó a Doña Peta para conocer su opinión sobre el compromiso de su hijo. Sin embargo, lejos de dar detalles, la madre de Paolo Guerrero evitó hablar del tema.

"¿El gol de Paolo se lo dedicó a usted? No lo sé", respondió con indiferencia. Cuando le preguntaron directamente sobre la posible boda de su hijo con Ana Paula, Doña Peta fue tajante: "Háblame de deporte, ya te he dicho", dejando en claro que no quería referirse al tema.