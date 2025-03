¿Confirmó romance con Jefferson Farfán? Delany López: Mi ultima relación duró 2 años

En medio de especulaciones sobre un presunto romance con Jefferson Farfán, la modelo Delany López fue vista en un reciente evento musical. Sus declaraciones sobre su última relación han reavivado las dudas sobre el vínculo que pudo haber tenido con el exfutbolista.

Delany López habla sobre su relación de dos años

Durante una entrevista en el programa "Magaly TV: La Firme", López se animó a compartir detalles de su última relación, que según los rumores, habría sido con Farfán. La modelo, quien en el pasado lanzó indirectas en TikTok, ahora ha decidido hablar abiertamente frente a las cámaras.

"Tu última relación, ¿Cuánto duró? ¿Dos años?", le preguntaron. A lo que López respondió asintiendo: "Dos años".

Además, al ser consultada sobre si había sido ocultada o por qué nunca la oficializaron la relación, aclaró su postura. Para ella, las cosas no ocurrieron como se especula y aseguró que no puede controlar las acciones de los demás.

"Yo no lo considero así... Yo confié en todo. No puedo controlar la lealtad de nadie; mientras yo haga las cosas bien, lo que otras personas puedan hacer ya no está en mis manos", declaró.

Delany López arremete contra Xiomy Kanashiro

Aprovechando su participación en el programa, López también respondió sobre Xiomy Kanashiro, quien había declarado no conocerla. La modelo desestimó esta afirmación y aseguró que, aunque no son amigas, han coincidido antes.

"Recuerdo que en alguna oportunidad ella ingresó a un box donde yo estaba. Entonces, no creo que no me conozca, pero amigas no somos", afirmó con firmeza.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su respuesta cuando le preguntaron si Kanashiro se había involucrado en su relación con Farfán. López manifestó su molestia hacia las mujeres que interfieren en relaciones ajenas y recordó su propia experiencia.

"A veces conviene más hacerse los locos para no quedar mal. A esas personas no les puedes decir nada porque no les da vergüenza. Para qué darles consejos", indicó. Cuando le consultaron si le molestaban las mujeres que se meten en relaciones ajenas, respondió: "Sí, claro que sí. En su momento lo viví y es feo, obviamente, pero nadie se muere de amor".

Las declaraciones de Delany López han generado numerosas especulaciones. Aunque negó haber sido "ocultada" por Farfán, sus palabras han dejado abierta la posibilidad de que efectivamente existió un vínculo entre ambos. Además, su respuesta a Xiomy Kanashiro ha avivado la controversia entre ambas figuras públicas.