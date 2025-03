Stephany Orúe revela que su escena de "Django" influyó en el fin de su matrimonio: "Me dijo que le falté el respeto"

Stephany Orúe sorprendió a todos al hablar abiertamente sobre el fin de su matrimonio con el polaco Adrián Sikorski. Aunque siguen casados legalmente, la actriz confesó que está en proceso de divorcio porque actualmente tiene una relación con el productor Jorge 'Chino' Sabogal.

En una entrevista reciente, Stephany contó que su exesposo no llevaba bien su trabajo como actriz, lo que poco a poco fue deteriorando su relación. Incluso, una escena en la película "Django: Sangre de mi sangre" marcó un punto de quiebre entre ellos.

Durante su participación en el podcast de Edson Dávila, Stephany Orúe explicó que la separación no se debió a una pelea o un error de alguno de los dos, sino a que ambos querían cosas distintas con el tiempo.

Uno de los momentos más difíciles para su entonces esposo fue ver a Stephany en una escena donde aparecía desnuda. Según ella, esa imagen fue dolorosa para él y generó incomodidad en la relación.

"Por ejemplo, él una vez me dijo que le falté el respeto cuando hice un personaje, pero yo me siento súper orgullosa de todo lo que he hecho porque es mi trabajo. Cuando a él le empezó a doler, le fastidiaba. No podía prohibirme y yo sentía que él sufría... empezó a deteriorarse la situación y fue una suma de cosas", confesó Orúe.