Alfredo Benavides y su peculiar relación con el peso tras banda gástrica: "Que revienten los polos"

El popular humorista Alfredo Benavides, conocido por su estilo desenfadado en "JB en ATV", habló abiertamente sobre su vida, su experiencia con la banda gástrica y su relación con el peso. Además, aclaró rumores sobre su vida amorosa y recordó momentos difíciles que ha enfrentado.

¿Se arrepiente de haberse hecho la banda gástrica?

Alfredo Benavides, humorista que actualmente está en "JB en ATV", reveló que llegó a pesar 157 kilos, lo que lo llevó a someterse a una cirugía de banda gástrica hace nueve años. En un inicio, logró bajar hasta menos de 90 kilos, pero la transformación no le gustó del todo.

"Hace 9 años me hice la banda gástrica. Llegué a pesar menos de 90 kilos y cuando me miraba al espejo no me reconocía. Aprendí a comer para engordar. Ahora estoy entre 108 o 109 kilogramos y me siento bien", confesó.

Con el tiempo, aprendió a comer mejor y recuperar algo de peso, por lo que hoy se mantiene en 108 o 109 kilos, cifra con la que se siente cómodo.

"Soy feliz siendo gordo y extraño mi gordura extrema", aseguró, dejando en claro que no le acompleja su talla. Incluso, se tomó el tema con humor y lanzó una frase que generó risas: "Que revienten los polos", dijo, refiriéndose a las camisetas que le quedan ajustadas.

Su mayor susto: una biopsia que lo preocupó

No todo en la vida de Alfredo ha sido humor. Contó que hace un tiempo vivió uno de los momentos más difíciles de su vida, cuando le detectaron un problema en la lengua que requirió una biopsia.

"El médico me comunicó que era muy probable que tenga cáncer. Me fui a ver a mi hija y no le dije nada a nadie", reveló.

Afortunadamente, los resultados salieron negativos, pero admitió que el miedo lo hizo reflexionar sobre su vida.

"Si salía positivo, tampoco lo decía. No asumo la posibilidad de vivir enfermo estando enfermo", dijo con firmeza.

¿Tuvo miedo de ir preso?

Alfredo también recordó el momento en el que estuvo a punto de recibir prisión preventiva por un proceso legal. Aunque en el fondo sentía miedo, asegura que nunca lo dejó notar.

"Por dentro me estaba haciendo m... pero nunca lo demostré", confesó. Incluso, relató una anécdota sobre el día en que se definía su caso: "Un amigo me llama y me adelanta que estaba libre. Le pregunté cómo sabía y me respondió que el juez ya lo había dictaminado. Yo lo veía desde una cabina y la señal me llegaba con media hora de retraso", contó entre risas.

Por otro lado, a pesar de su larga trayectoria en la televisión, Alfredo reconoce que no ha manejado su dinero de la mejor manera y que, a diferencia de su hermano Jorge Benavides, él no ha logrado grandes ahorros. Mencionó que en su 35 años de carrera debería tener igual o más que su hermano, pero que no llega ni al 5 por ciento de este.

No obstante, esto no le preocupa en exceso. Se siente tranquilo al tener un lugar donde dormir, un buen auto, trabajo, y recibir el cariño de sus hijos.

Alfredo Benavides sigue disfrutando de la vida, con su característico humor y una actitud relajada. Con su estilo bromista, asegura que aún le queda mucho por hacer en la televisión peruana.