Pamela Franco calma rumores sobre Cuevita: "A los cumbiamberos asustados, no va a hacer su orquesta"

Pamela Franco, la popular cantante de cumbia, se presentó recientemente en Habla Kausa de Radio Karibeña y, como siempre, no dudó en hablar con sinceridad sobre su relación con Christian Cueva y su futuro en la música.

Durante la entrevista, Pamela despejó algunos rumores que han estado circulando, especialmente sobre la posibilidad de que Cueva decida formar su propia orquesta, algo que, según ella, no sucederá.

No habrá orquesta de Christian Cueva

La cantante de cumbia fue muy clara al abordar los temores de los cumbiamberos, quienes se preocuparon por la idea de que Christian Cueva pudiera unirse a la industria musical de manera profesional.

"Yo creo que es un hobby para él y hay que respetarlo. Hay que dejar vivir a la gente, bonito, feliz. Tranquilos, chicos, a todos los cumbiamberos que están asustados, no va a hacer su orquesta. Yo veo por ahí gente asustada, pero no, tranquilo, solamente fue un toque y ya", dijo con una sonrisa.

Con estas palabras, Pamela dejó en claro que la incursión de Cueva en la música es solo una diversión y que no tiene intención de competir en el mundo de la cumbia. Además, Pamela Franco destacó la forma en que Cueva se ha conectado con la gente.

"El muchacho tiene un no sé qué, la gente le gusta. Porque cantante, no es, pero como que es agradable, la gente le da sed. Si la gente le gusta, hay que respetar. Incluso he visto que lo critican cantantes, que ya se dedican a eso. Y la verdad hay que verlo por el lado amable, el muchacho se divierte, le gusta, hay que verlo así, súper lite", comentó.

Para ella, lo más importante es que Cueva lo disfrute sin presiones, ya que el mundo de la música está lleno de expectativas, pero a veces lo más sano es simplemente pasarlo bien.

El tierno apodo de Cueva en el celular de Pamela

El ambiente relajado de la entrevista permitió algunos momentos divertidos, y uno de ellos fue cuando la locutora Vali Valilon notó un detalle curioso en el celular de Pamela. Al revisar el nombre con el que tiene guardado a Christian Cueva, Vali no pudo evitar compartir su sorpresa.

"Ay no, acabo de ver algo que de repente no debería de ver, pero lo quiero decir. Solo dame el sí, Pamelita. Es que he visto cómo lo tiene guardado a Cuevita", dijo con una sonrisa. Esto desató las risas en el set.

Pamela, algo avergonzada pero en tono de broma, pidió que no revelaran el apodo. Sin embargo, Cueva, que estaba en la llamada telefónica, intervino para compartir su versión.

"Dice que me tiene guardado como 'El Cervecero', jajaja", bromeó Cuevita. Aunque Pamela negó esta versión y aclaró que lo tiene guardado con un apodo más cariñoso. "No, no, no. Lo tiene como algo más cariñosito", dijo entre risas, dejando a todos más curiosos.

Un apodo misterioso. Más tarde, en una exclusiva para Karibeña, Pamela reveló que el apodo que usa para Cueva en su celular está inspirado en un personaje de dibujos animados.

Pamela Franco revela cómo tiene guardado a Christian Cueva en su celular. 😯😯😯 pic.twitter.com/Phm0F5C1eh — @ghelanma (@ghelanma) November 21, 2024

"Pon que me gustan los dibujos animados", comentó entre risas. Vali Valilon añadió que el personaje es muy conocido por todos, pero que el dibujo animado no es de Perú, sino de otro país. Esto dejó a los oyentes intrigados, aunque Pamela no quiso dar más detalles y prefirió mantener el misterio.

En conclusión, Pamela Franco dejó claro que la incursión de Christian Cueva en la música es simplemente un pasatiempo y no hay planes de que forme su propia orquesta, calmando los temores de algunos cumbiamberos. La cantante destacó que lo más importante es que Cueva disfrute esta experiencia sin presiones, resaltando su carisma y la conexión que tiene con el público.