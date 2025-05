Pamela López afirma que admira a Paul Michel y Magaly la critica: "Estas necesitaba de cariño"

Pamela López viene promocionando la pronta inauguración de su discoteca y tuvo una entrevista en vivo con Magaly Medina, donde apareció junto a Paul Michael. La conductora de TV no tuvo reparos para preguntarle sobre su relación amorosa y criticarla.

En el programa de 'Magaly TV La Firme', Pamela López y Paul Michael se conectaron desde la discoteca Lift para responder algunas preguntas de la 'urraca'. Ante ello, no dudó en preguntarle a la aún esposa de Christian Cueva por qué sale con el cantante de 27 años, ya que según su parecer no tendría oficio ni beneficio.

"Respeto la opinión, hoy por hoy más allá de su oficio o beneficio, porque sí lo tiene, pero es una persona que tiene valores, me respeta, aporta a mi vida y de laguna a otra manera, suma. No se sabe lo que pueda pasar más adelante, no me voy a casar con él, no voy a tener hijo, estoy disfrutando mi presente, hoy por hoy Paul Michael aporta a mi vida", expresa.