Flor Ortola destruye a Onelia Molina por su podcast: "Cuando pase el tema de su ex ¿De qué va a hablar?"

Onelia Molina se ha convertido en una de las figuras más sonadas del medio en los últimos días tras terminar su relación con Mario Irivarren. Ahora, Flor Ortola no dudó en criticarla porque en su podcast solo hablaría de su ex.

En los últimos días, Flor Ortola ha salido a hablar sobre Onelia Molina tras el estreno como conductora en el podcast 'Doble Sentido'. Ante esto, la amiga de Alejandra Baigorria revela que la ex de Mario Irivarren está aprovechando que está jalando las miradas de muchos medios para facturar.

Aunque criticó que haya armado todo un show en varios programas de televisión al anunciar el fin de su romance con la 'Calavera Coqueta', si pensaba en 'chancarlo' en su nuevo podcast. Además, agregó que cuando pase este tema de Irivarren, ya no tendría nada más que hablar.

"Está bien, esta monetizando, está siendo 'viva', muy bien. Todo este show de sentarse a llorar y hablar de lo dolida que estaba, ya fue innecesario si ya estaba en mente conducir un podcast ¿no? pero le sirvió, le está sirviendo, esta bien. Hay que ver cuando pase el tema de su ex ¿De qué va a hablar, no?" , expresó para un medio.

Esta declaración de Flor Ortola fue compartido por el tiktoker Ric La Torre en su usuario, pero no dudó en criticarla. El influencer reveló que al igual que Onelia Molina, la amiga de Baigorria solo aparecería en televisión para opinar de otras personas y no tendría un nombre propio en el mundo de la farándula.

"La Flor si no la convocan para hablar de Alejandra Baigorria o de Onelia ¿De qué más va hablar? hay que ser bien honestos. Es picante y divertida, pero tiene que buscarse nuevos amigos creo yo. Me parece bien atorrante que diga eso porque creo que a nivel mediático, Flor Ortola y Onelia Molina están por ahí. No se han desarrollado artísticamente hablando en otras cosas que no sea 'EEG' y hablando de otras personas, hay que bajarle a tu energía negativa", expresó.