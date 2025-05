Onelia Molina revela lo que quiere hacer tras su ruptura con Mario Irivarren: "Una limpia para cerrar el ciclo"

Onelia Molina no ha pasado desapercibida en los últimos días. Tras su comentada ruptura con Mario Irivarren, la modelo arequipeña ha sido protagonista de varias apariciones en medios y podcasts, donde ha dejado entrever su proceso de sanación emocional. Esta vez, sorprendió a todos al revelar sus deseos de "cerrar ciclos" de una manera bastante peculiar, lo que muchos consideran una indirecta a su expareja.

Durante su participación en el podcast 'Doble Sentido', Onelia habló abiertamente sobre su situación actual tras separarse del ex chico reality. Aunque evitó mencionar nombres, la modelo dejó claro que busca dejar atrás ese capítulo.

La frase no tardó en generar comentarios por parte de la producción, quienes bromearon aludiendo a la recordada frase de Mario Irivarren, quien justificó una reunión con su ex Vania Bludau con el argumento de "cerrar ciclos".

Ahora, la chica reality estaría aprovechando la atención de los medios para aparecer en programas de streaming y nuevos proyectos. Ante esto, afirmó en una entrevista con 'Amor y Fuego' que viene enfocada en su trabajo y no le interesaría las decisiones que tome su ex Mario Irivarren y menos, si desea encontrarse con Vania Bludau.

"¿Pero si Irivarren 'cierra ciclos' con Vania?", le preguntan y Onelia responde: "No sé y no me importa (¿Qué pasa si lo ves un día conversando, paseando por ahí, te afectaría?) No, en su momento era mi pareja y me podía importar, pero hoy por hoy no me importa y no me interesa si pasa algo entre ellos".