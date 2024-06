¡Qué fuerte! Alejandra Baigorria reveló detalles de su ruptura con Mario Hart: "Me moría por dentro"

Alejandra Baigorria decidió contar episodios de su vida personal bastante importantes y determinantes en su vida, siendo uno de ellos su recordada relación con el piloto de autos Mario Hart con quién estuvo alrededor de 4 años, sin embargo, esa relación estuvo marcada por escándalos.

La empresaria confesó que en ese tiempo no podía manejar la presión mediática por lo que su ruptura para ella fue un momento vulnerable en su vida y que le afectó mucho pese a ello logró recuperarse y seguir con sus proyectos personales.

Se confiesa

Alejandra Baigorria recordó sus romances más polémicos y televisivos de su pasado siendo uno de ellos su recordada relación con el piloto de autos Mario Hart uno de los romances más queridos y característicos del reality de Combate.

Como se recuerda en esos años se pensaba que Alejandra podría llegar al altar con el conocido "Chato", sin embargo, esto no terminó de buena manera por lo que fue una de las rupturas que más le afectó a la rubia.

Durante una entrevista en el programa de estás en todas la empresaria reveló que su relación con Mario fue muy dura porque expuso frente a cámaras su vulnerabilidad pero esto le ayudó a ser hoy por hoy una mujer fuerte, dispuesta y decidida a que ningún hombre le volverá a romper el corazón o hacerla sufrir.

"Yo conocí a Mario Hart por los autos, mi papá, la Chutana. Ha sido como una novela, la gente se quedó pegada con la historia que fue bastante dura en vivo. Yo hacía y decía lo que sentía en ese momento. (...) Sufrí bastante, en su momento sufrí bastante, pero creo que aprendí mucho. Me enseñó a ponerme a mí primero", contó Alejandra.

La popular "Gringa de Gamarra" confesó que esta situación la volvió mucho más fuerte y convirtió todo este dolor en convertirse en una mejor versión de sí misma.

"El año que terminé esa relación, abro 13 tiendas porque enfoqué toda mi energía, tristeza y lo que podía sentir que me moría por dentro, lo canalicé en mi negocio", contó.

Cabe resaltar que después de Mario Hart, Alejandra tuvo más parejas que siguieron decepcionándola pese a ello no perdió la fe en el amor y la esperanza de que algún día encontraría al hombre que sea digno de todo su amor y así fue ya que llegó Said Palao quien dentro de poco se convertirá en su esposo.

Said Palao "multiplica por cero" a Macarena Vélez y presume su relación con Alejandra Baigorria

En uno de los últimos programas de "América Hoy", Macarena Vélez estuvo como invitada y sorprendió con una revelación inédita. Según detalló la "Mujer Increíble", aún conserva diversos regalos que le dieron sus ex y causó revuelo al confesar que uno de sus regalos más caros y que todavía usa es una cadena de oro que le obsequió Said Palao, su expareja.

Estas declaraciones de Macarena Vélez, quien también hizo noticia por sus videos con canciones de desamor, aparentemente, dedicados a su expareja, llegaron a oídos de Said Palao.

El "guerrero" decidió romper su silencio ante las especulaciones tras las declaraciones de Macarena Vélez y se mostró visiblemente incómodo. Ante las preguntas hechas por Janet Barboza, el popular "Samurai" se mostró firme y tajante y "multiplicó por cero" a su expareja.





"Entiendo la pregunta, prefiero mantenerme en silencio por respeto a mi relación", señaló Said Palao de manera clara y concisa. Tras esta respuesta, el chico reality no solo no quiso hablar de Macarena Vélez, sino que, además, resaltó la relación que tiene con Alejandra Baigorria y destacó que ya han conversado sobre tener un hijo.

"Claro, obviamente [pensamos en encargar un hijo]. Después de casarse ya se piensa en hijo, es más lo hemos conversado. Ya tengo una niña, me gustaría un varoncito, lo que Dios mande yo soy feliz", indicó Said Palao. ¿Qué dirá Macarena Vélez tras estas picantes declaraciones?