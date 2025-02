Renata Flores debutó en Viña del Mar 2025: Así fue su presentación y el puntaje que recibió la cantante

La cantante peruana Renata Flores se presentó en el Festival de Viña del Mar 2025 con su tema "Kuti Tika", una fusión de rap y música andina en quechua. El domingo 23 de febrero fue su debut en la Quinta Vergara. Su presentación estuvo llena de energía y orgullo por la cultura peruana. Sin embargo, su puntaje sorprendió. Te contamos los detalles.

Así fue la presentación de Renata Flores en Viña del Mar 2025

El domingo 23 de febrero, Renata Flores subió al escenario de la Quinta Vergara y sorprendió con una puesta en escena vibrante. Su presentación estuvo llena de simbolismo andino y una poderosa interpretación de "Kuti Tika", que significa "Vuelve a florecer" en quechua.

Antes de su show, expresó su emoción por representar al Perú. "Mi música es una representación de mi tierra. Yo quiero que ustedes sientan la fuerza de los Andes así como yo siento la música", declaró.

Esta fue la primera presentación de Renata Flores representando a Perú 🇵🇪 en la Competencia Folclórica de #Vina2025 pic.twitter.com/NXEoD35u9m — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) February 24, 2025

Aunque emocionó al público con su energía y orgullo por la cultura peruana, su puntaje fue el más bajo de la noche. Aún tiene una oportunidad de mejorar su calificación y llegar a la final.

¿Cómo la calificó el jurado?

A pesar del gran recibimiento del público, Renata Flores obtuvo un puntaje de 5.2 por parte del jurado, la calificación más baja de la noche. La mexicana Ms. Ámbar logró 5.3 con "No te voy a llorar" y la banda chilena Metalengua alcanzó 5.7 con "La baba del sol", siendo los mejor puntuados.

En la votación del público, tampoco tuvo un buen resultado, recibiendo 4.0 puntos, mientras que Ms. Ámbar obtuvo 4.4.

La ganadora de Viña 2023, Milena Warthon, la respaldó y envió un mensaje de apoyo a Renata antes de su presentación.

"Nuestra reina del rap en quechua se presentará en el festival Viña del Mar representando al Perú, pero también a todas las mujeres andinas luchadoras. Apoyemos a nuestra Renata Flores", expresó.

¿Cuándo vuelve al escenario?

Renata Flores tendrá una nueva oportunidad el martes 25 de febrero. Si logra mejorar su puntaje, podrá avanzar a la gran final del jueves 27 de febrero y luchar por la Gaviota de Plata.

Los seguidores pueden apoyarla votando en la app 'Viña 2025', disponible en Google Play Store y App Store. La votación solo estará habilitada mientras ella se presenta en vivo.

¿Quién es Renata Flores?

Renata Flores es una cantante y activista nacida en Ayacucho. Se hizo conocida en 2015 con su versión en quechua de "The Way You Make Me Feel" de Michael Jackson. Su música destaca por fusionar rap con ritmos andinos y por dar visibilidad a la cultura quechua y a los derechos de las mujeres.

En 2021, lanzó su álbum "Isqun" (nueve en quechua), donde aborda temas de empoderamiento femenino y resistencia indígena. Ahora, en Viña del Mar 2025, busca dejar en alto el nombre del Perú.