¡Sacó los prohibidos! Adulta mayor desata furor tras bailar junto a 'Hombres a la plancha'

Un video de una reciente presentación de los 'Hombres a la Plancha' ha desatado furor en redes sociales, ya que una adulta mayor se atrevió a subir al escenario para bailar reguetón junto a Gino Assereto. Los internautas celebraron la osadía de la mujer.

Diversos videos en redes sociales se han hecho virales al mostrar el espectacular show que Marco Zunino y su agrupación realizan para deleitar a todas las mujeres que asisten a verlos bailar y cantar temas de amor y despecho.

Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención fue el de una señora de la tercera edad subida al escenario, bailando junto al ex chico reality Gino Assereto. La señora no tuvo reparos en subir a 'perrear' el tema 'Gasolina' de Daddy Yankee.

Lejos de amilanarse, el ex de Jazmín Pinedo interactuó con la señora, resaltando que su grupo y él brindan un show de calidad. Además, los usuarios de redes indicaron que en todo momento se mantuvo el respeto entre el artista y la asistente al show.

"Bien respetuoso, baila sin llegar a lo vulgar, eso habla muy bien de Gino", "El día que inicie mi jubilación no sé qué haré, pero habrá señales", "Ella es mi vecina, y no solo es la mejor bailarina, es una persona súper preparada y hace honor a su nombre", "Los pasitos de la señora son de reguetón old school", "Se preparó tanto para ese momento", expresaron algunos internautas a modo de broma.