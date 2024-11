¿La invita a su casa? Gino Assereto le hace peculiar broma a Jazmín Pinedo: "Ya conocerás mi puff"

Gino Assereto sorprendió a todos durante su visita al set de "Más Espectáculos", el programa de su expareja Jazmín Pinedo, para hablar sobre su participación en la obra "Hombres a la Plancha". A pesar de ser una entrevista promocional, el momento se volvió inesperadamente divertido cuando Gino troleó a Jazmín con una broma relacionada a su famoso "puff".

Gino Assereto se reencontró con Jazmín Pinedo y le hizo broma

Gino Assereto, conocido por su participación en "Esto es Guerra", visitó el programa de Jazmín Pinedo, "Más Espectáculos" para compartir detalles de su nueva aventura en el teatro, con el musical "Hombres a la Plancha", donde comparte escenario con figuras como Marco Zunino y Yaco Eskenazi.

Durante la charla, Jazmín le preguntó cómo aceptó ser parte del show, a lo que Gino explicó que la oportunidad surgió cuando decidió cerrar el ciclo de los realities.

"Estaba tirado en mi puff, estaba echado y recibo una llamada de EEG. Dentro de mí sentía que ya era momento de cerrar ese ciclo, lo cerré el diciembre pasado y ya tenía las ganas de hacer nuevas cosas, y ya tenía las ganas de hacer nuevas cosas, ya me sentía preparado. Cuando me llaman, fue como una prueba de Dios para ver si recaía en mi zona de confort. Me empiezan a llamar, decía no, no, no, hasta que fui contundente y dije 'no regreso'...", comentó Gino.

Este fue el inicio de su transición hacia el teatro, dejando atrás la competencia de los realities, con esa llamada Gino se aventuró a su nueva faceta musical.

La broma que generó risas. En medio de la entrevista, Jazmín, con su característico sentido del humor, comentó que Gino pasaba mucho tiempo en su puff, un mueble de su hogar.

Sin perder tiempo, Gino aprovechó para hacerle una broma a Jazmín, diciendo: "Es que me encanta ese puff, ya lo conocerás...", lo que desató risas nerviosas y sorprendidas de la conductora.

Jazmín Pinedo se mostró un poco nerviosa por la declaración de Gino. Por su parte, el ex chico reality continuó su relato tratando de pasara desapercibida su broma.

"Estaba echado y de la nada suena mi teléfono, respondo, era Marco y me dijo que quería que esté en el equipo de Hombres a la Plancha. Los ojos me brillaron y le dije que contaban conmigo. Colgué el teléfono, me volví a tirar en mi puff y dije, 'en qué me metí'", añadió Gino entre risas, mientras Jazmín trataba de contener su sorpresa.

La química entre ellos sigue viva

A pesar de que Gino y Jazmín terminaron su relación hace tiempo, la química entre ambos es más que evidente.

En un momento de la entrevista, Jazmín bromeó con el público diciendo: "Yo sé que siempre les miento y les engaño, pero ahora tienen que creer en mí. Porque hoy sí, voy a traer a mi ex, mi expareja, no expartner. Adelante, Gino". Este comentario, lleno de diversión, dejó claro que, aunque ya no estén juntos, su amistad sigue siendo fuerte.

El final de su relación. Hace un tiempo, Jazmín explicó en una entrevista que su relación con Gino llegó a su fin debido a la falta de compatibilidad.

"Cada uno está en una nota totalmente diferente, pero sí, en ese caso sí chocábamos un poco, porque él es mucho más relajado. No nos parecemos, él es totalmente diferente, por eso no estamos juntos", comentó Jazmín en su momento. Gino, por su parte, ha respetado la decisión de Jazmín y ha dejado claro que no tiene intención de reconquistarla.

¿Qué sigue para ellos? Aunque su relación ya terminó, Gino y Jazmín siguen siendo una pareja muy mediática, sobre todo cuando se presentan juntos en televisión. Ambos continúan con sus carreras y proyectos personales, y el cariño que se tienen sigue siendo evidente en cada interacción que tienen frente a las cámaras.

Este reencuentro en "Más Espectáculos" dejó claro que, a pesar de no ser pareja, Gino Assereto y Jazmín Pinedo siguen siendo grandes amigos y se apoyan mutuamente, demostrando que las relaciones pueden evolucionar positivamente después de una ruptura.