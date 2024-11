¿Qué cosa? Gino Assereto y su fuerte revelación sobre Yaco Eskenazi: "Dormirá en el sillón"

Gino Assereto ha dejado a todos boquiabiertos al revelar un secreto sobre su colega Yaco Eskenazi durante su participación en el programa 'Mande quien mande'. La revelación ha generado especulaciones sobre el futuro de la relación de Eskenazi con su esposa, Natalie Vértiz.

Assereto, conocido por su estilo directo y sin filtros, sorprendió a los televidentes al insinuar que Yaco Eskenazi esconde un secreto que podría afectar su vida personal. La tensión en el set fue evidente cuando Gino afirmó: "Va a terminar durmiendo en el sillón", dejando entrever que la situación podría ser más grave de lo que parece. Conoce más detalles en la siguiente nota.

La pregunta que muchos se hacen es si Natalie Vértiz, esposa de Yaco, está al tanto de esta revelación. La situación ha generado un gran revuelo en las redes sociales, donde los seguidores de ambos personajes han comenzado a especular sobre las posibles repercusiones de esta confesión.

"Yo me he enterado algo de Yaco (Eskenazi) que jamás en mi vida pensé escuchar. Si quieren saber, vayan al show. Es que del que menos me lo esperé, fue de él" , soltó Gino Assereto, mientras que el mencionado abría los ojos de sorpresa porque no esperaba que lo 'echen' públicamente.

Ante esta declaración, el esposo de la modelo respondió que él también podría compartir detalles sobre los integrantes del programa si se revelaran todos los secretos. Este intercambio de palabras dejó entrever la tensión que se vive en el ambiente del show.

Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz se han consolidado como una de las parejas más estables del espectáculo peruano. En una reciente aparición en el podcast "Amor y Desmadre", presentado por Ignacio Baladán y Natalia Segura, la pareja reveló aspectos íntimos de su vida en común.

Durante la conversación, que alternó entre risas y momentos de reflexión, los esposos abordaron los desafíos que han enfrentado en su matrimonio, los cambios que han experimentado tras la llegada de sus hijos y las estrategias que utilizan para mantener el amor y la comunicación en su día a día.

"Me parece lindo que seas un esclavo. Esos son cosas que pasan en el noviazgo", dijo Natalie Vértiz. Tras ello Yaco Eskenazi no pudo evitar intervenir: "¿Qué me está cayendo a mí? Yo no fui tu esclavo, oye. (Se saltó ese paso) ¿Qué voy a ser? (¿Cómo me conquistaste entonces?) Siendo romántico, pero no esclavo", aseguró Yaco.