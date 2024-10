Jenko del Río 'estalla' contra Paloma Fiuza por sus confesiones: "Es una malagradecida"

Jenko del Río ha decidido contestar las declaraciones de su expareja, Paloma Fiuza, y no ha tenido pelos en la lengua. Todo comenzó cuando Paloma confesó haber tenido una pareja tóxica que le pedía las claves de sus redes sociales y su tarjeta de crédito. Esto desató la ira de Jenko, quien no se quedó callado y criticó a Paloma en una reciente entrevista.

Jenko del Río no se guardó nada y criticó duramente a su expareja Paloma Fiuza tras sus recientes declaraciones sobre su vida amorosa. Esto sucedió luego de que Paloma revelara que había tenido una pareja tóxica que le pedía las contraseñas de sus redes sociales y de su tarjeta. En respuesta a esto, Jenko decidió hablar y dejó en claro lo que piensa sobre su ex.

En sus declaraciones, Jenko dejó claro que no se siente aludido por las palabras de Paloma. "No me siento aludido porque no ha mencionado mi nombre. Además, si habla de ex, bueno, Paloma es una persona que tuvo muchísimas relaciones", afirmó.