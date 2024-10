Magaly Medina contra Ethel Pozo porque admitió que no ve TV de noche: "No puedes vivir en la ignorancia"

La popular conductora de espectáculos, Magaly Medina, no se quedó callada y arremetió contra Ethel Pozo tras sus declaraciones en un podcast, donde dijo que no ve televisión por las noches. Esta afirmación desató la furia de Medina, quien considera que es fundamental para un presentador mantenerse informado sobre la competencia, sin importar si le agrada o no el contenido.

Magaly Medina critica a Ethel Pozo por decir que no ve TV de noche

En su programa "Magaly TV La Firme", Magaly Medina fue contundente al criticar a Ethel Pozo. La conductora afirmó que Pozo no puede vivir en la ignorancia, resaltando la importancia de estar al tanto de lo que se transmite en otros canales, especialmente cuando se trabaja en televisión. Esto sucedió luego de que Ethel confesó que no ve TV por las noches.

"Eso está mal, porque una persona que se dedica a hacer un programa para las masas no puede vivir en la ignorancia", agregó con un tono crítico.

La controversia comenzó cuando Ethel, hija de la reconocida Gisela Valcárcel, reveló en el podcast que prefiere ver una telenovela en el horario de "Magaly TV La Firme".

Esta declaración provocó que Magaly respondiera sin filtro, señalando que es un error no estar al tanto de la competencia. "Ella dice que no ve televisión por el día y que en la noche a la hora de mi programa ve una telenovela... Ella vive en la ignorancia. Tienes que informarte, tienes que ver a la competencia", reiteró.

Medina también enfatizó que, para desempeñarse correctamente en un espacio televisivo, es necesario estar informado sobre lo que hacen otros programas.

"Es una especie de asunto que tenemos que hacer aunque no nos guste. A mí no me gusta verla en la mañana ¿Ustedes creen que tengo placer por verla? No. Lo tengo que ver por cultura general, tengo que ver qué sonsera están diciendo para yo criticarla en la noche. Es mi chamba, es mi trabajo", explicó, dejando claro que no se trata solo de gustos personales.

En esta discusión, Magaly resaltó la importancia de conocer las dinámicas del medio para ofrecer un contenido que realmente conecte con el público.

América TV se quedó sin señal cuando estaba dando "América Hoy"

El viernes 25 de octubre, el programa "América Hoy", que conduce Ethel junto a Janet Barboza, Brunella Horna y Edson Dávila, enfrentó un inesperado problema técnico que interrumpió la señal durante más de 30 minutos. Este incidente se dio en plena transmisión de la final del certamen Miss Grand International 2024, lo que generó desconcierto entre los televidentes y reacciones en las redes sociales.

Mientras tanto, la presión sobre Ethel Pozo aumenta. Aunque ella ha intentado manejar la situación con calma, las críticas de Magaly han dejado claro que su enfoque está siendo cuestionado. La conductora de "América Hoy" ha tratado de mantener su estilo, pero las comparaciones son inevitables.

Magaly Medina, con su estilo directo y sin pelos en la lengua, ha mantenido su lugar como una de las figuras más influyentes de la televisión peruana. Sus opiniones generan debates y, en este caso, han puesto a Ethel Pozo en el centro de la atención mediática.

En conclusión, Magaly Medina ha dejado claro su mensaje sobre la importancia de estar al tanto de lo que ocurre en el mundo televisivo. Su crítica a Ethel Pozo plantea preguntas sobre la responsabilidad de los presentadores y cómo deben estar preparados para ofrecer contenido que conecte con su audiencia. Con el ojo del público sobre ellas, el próximo capítulo de esta historia promete ser emocionante.