Samahara Lobatón impacta con mensaje sobre su embarazo en sus redes: "No se han interesado en mí"

La polémica influencer Samahara Lobatón tiene programado dar a luz en octubre de este año y ha captado la atención de los medios de comunicación tras su presunta reconciliación con Bryan Torres. Ahora, sorprende a sus seguidores con un contundente mensaje sobre su embarazo.

En ese sentido, la hija de Melissa Klug dejó entrever que sus seres queridos no se habrían preocupado por ella durante su embarazo. No obstante, decidió no mencionar ningún nombre en específico. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Samahara Lobatón y su impactante mensaje en redes sociales

La influencer Samahara Lobatón vuelve a causar revuelo en las redes sociales, pero esta vez con un contundente mensaje dirigido a todos aquellos que no se acordaron de ella durante sus meses de embarazo. Y es que a través de sus historias en Instagram, la polémica hija de Melissa Klug lanzó un potente mensaje que llamó la atención de sus seguidores.

Mensaje de Samahara Lobatón

"Cuando creen que van a ir a ver al bebé cuando nazca y no se han interesado por mí en ningún momento de todo mi embarazo", se puede leer en un video junto a una ecografía que posteó la polémica influencer.

Por tal motivo, la hija de Abel Lobatón dejó en claro lo importante que es para ella que sus seres queridos estén acompañándola durante los meses de embarazo. En ese sentido, dejó entrever que una vez que nazca su pequeña, no dejaría que las personas se le acerquen pues no mostraron importancia cuando estaba en su vientre.

"ja ja ja, si lo suponen es porque no me conocen", escribió Samahara Lobatón en la parte inferior de la publicación.

Cabe resaltar que recientemente se ha especulado que la influencer estaría a puertas de una reconciliación con Bryan Torres, padre de la última bebé de Samahara Lobatón.

¿Se peleó con Bryan Torres?

Samahara Lobatón y Bryan Torres regresaron a Perú después de un viaje a Argentina, donde el cantante se presentó con su orquesta en Buenos Aires. A su llegada, fueron vistos en el aeropuerto Jorge Chávez por las 'ratujas' de Samuel Suárez, quienes observaron una expresión de incomodidad en el rostro de Lobatón.

"Se nota que está asadaza, mejor ni regresen", "Otra vez ya están peleando? Para eso se van a Argentina... qué tóxicos", comentaros los internautas en las redes sociales. Estas especulaciones llevaron a Samahara a contactar directamente a Samuel Suárez para aclarar la situación.

"Estaba solucionando un problema personal y hablando con él. Sorry, mi cara es muy expresiva", afirmó la influencer, quien descartó que haya vuelto a tener un problema con Bryan Torres, el padre de su bebé.