Samahara Lobatón se pronuncia sobre supuesta pelea con Bryan Torres: "Me da risa"

Samahara Lobatón y Bryan Torres regresaron a Perú después de un viaje a Argentina, donde el cantante tenía un concierto en Buenos Aires. Sin embargo, a su llegada al aeropuerto Jorge Chávez, las imágenes de Samahara con una expresión seria mientras hablaba con Bryan desataron rumores de una posible pelea.

Las imágenes compartidas por el portal Instarándula mostraban a Samahara Lobatón con una cara de "pocos amigos" mientras hablaba con Bryan Torres en el aeropuerto.

Los comentarios en redes sociales no tardaron en aparecer: "Se fueron felices y regresaron infelices" y "¿Otra vez ya están peleando? Para eso se van a Argentina... qué tóxicos".

Ante estas especulaciones, Samahara decidió aclarar lo que realmente sucedió. La influencer se comunicó directamente con Samuel Suárez, responsable de Instarándula, para explicar lo sucedido.

"Estaba solucionando un problema personal y hablando con él. Sorry, mi cara es muy expresiva. Invito a todos los que te enviaron el video a que te digan si miento, no se inventen más por favor que me da risa", explicó Samahara.