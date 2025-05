Samahara Lobatón sorprnede con 'llamada en vivo' e hizo pedido a Bryan Torres: ¿Qué le dijo?

Bryan Torres y Samahara Lobatón viven un momento especial en sus vidas luego de confirmar que se convertirán en padres nuevamente. La noticia ha generado gran expectativa en el mundo del espectáculo, y esta semana, la pareja volvió a acaparar miradas cuando Samahara protagonizó una sorpresiva intervención durante la aparición de Bryan en televisión.

El salsero llegó al set de "Mande Quién Mande" junto a su orquesta 'Barrio Fino' como parte de una divertida secuencia para buscar una nueva voz. En medio de la competencia musical, la conductora María Pía Copello lo animó a sumarse a un reto de baile, pero el ambiente se volvió aún más jocoso cuando reveló que Samahara Lobatón estaba "en la línea".

"Samahara acaba de llamar y dice que bailes, por favor, que no te puedes quedar ahí, que te luzcas", comentó Pía en tono cómplice. De inmediato, la 'Carlota' añadió entre risas: "Por el bebé dice que bailes".

Bryan no dudó en seguir la broma, se lanzó a la pista, bailó al ritmo de la música y terminó enviando besos volados a las cámaras, arrancando aplausos y carcajadas del público presente. Aunque todo fue parte de una divertida actuación, el gesto evidenció la buena química que mantiene la pareja en esta nueva etapa.

Días antes, Samahara apareció en el programa 'América Hoy' para hablar sobre su embarazo y enfrentar las críticas que ha recibido tras confirmar que volverá a ser madre. En el espacio reveló que la llegada de su nuevo bebé fue inesperada, aunque su pareja siempre manifestó el deseo de tener hijos seguidos.

"Antes de que tuviéramos a Ainara, Bryan siempre me decía que quería tener dos hijos seguidos, pero yo le decía 'no, no hay forma, yo quiero esperar hasta que tenga cuatro años'", contó.