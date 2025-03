¡Se sincera! Delany López confiesa que se enamoró de Farfán y revela por qué no hizo pública su relación

Después de muchas especulaciones, Delany López decidió hablar sobre su relación con Jefferson Farfán. En una entrevista para el podcast "Café con la Chévez", la modelo confesó que sí estuvo enamorada del exfutbolista, pero que prefirió mantener su romance en privado para evitar problemas.

Además, reveló que sufrió bastante tras su ruptura y lamentó que los sentimientos hoy en día no tengan valor para muchas personas.

¿Por qué nunca Delany López oficializó su relación con Farfán?

Durante la entrevista, Delany López dejó claro que nunca se escondió, sino que simplemente no quería exponer su romance con Jefferson Farfán.

"Era un tema de 'me enamoré y acepté muchas cosas, que tal vez pasaron los límites'...Yo creo que nadie se escondió, yo nunca me escondí. Hice mi vida de lo más normal siempre, pero sí respeté mucho el tema de no exponer tanto, porque al exponer mucho, la gente lo daña. Hay mucha envidia, mucha gente que no va a estar de acuerdo, mucha intriga, mucha cizaña", explicó.

Asimismo, mencionó que su silencio fue una decisión personal, pues sabía que podía salir perjudicada con tantos comentarios.

"Hubo momentos en que yo he querido decir mi verdad, pero por respeto a personas que hasta hoy considero muchísimo, decidí no hablar nada", comentó. También negó que haya querido aprovecharse de la fama del exfutbolista. "Si yo hubiera querido, me hubiera sentado en todos los programas a hablar del tema, pero no lo hice. Yo nunca llamé a una cámara, nunca quise sembrar a nadie, ni que me graben con alguien", aseguró.

¿Valió la pena guardar el secreto?

Cuando le preguntaron si todo el esfuerzo que hizo para mantener los acuerdos con Farfán valió la pena, Delany López fue muy sincera.

"No. Yo creo que hoy en día al único que le importa que tengas un buen corazón es al cardiólogo. Hoy en día los sentimientos para muchos no valen nada", dijo, dejando en claro que se arrepiente de haber cuidado tanto una relación que no terminó bien.

Además, confesó que aceptó muchas cosas en nombre del amor, pero que hoy en día no lo volvería a hacer.

"Creo que me considero lo suficientemente mujer para que alguien esté orgulloso de mí", afirmó con seguridad.

El dolor tras la separación con Farfán

La modelo también compartió lo difícil que fue para ella superar la ruptura, admitiendo que le causó un gran dolor. Según explicó, las decepciones suelen ser más fuertes cuando provienen de alguien cercano, ya que los actos de un extraño no generan el mismo impacto.

Además, reveló que su salud se vio seriamente afectada durante ese periodo. Enfrentó episodios de depresión y ansiedad, lo que la llevó a perder 10 kilos debido a la falta de apetito, limitándose solo a tomar agua. A pesar de las dificultades, Delany enfatizó que ahora está centrada en su bienestar y crecimiento personal.

"Me quiero quedar con lo bonito, pasar la página y enfocarme en mí, en crecer como profesional, como mujer y como madre", finalizó.

Con estas declaraciones, Delany deja claro que su amor por Farfán fue real, pero que ahora solo quiere mirar hacia adelante.