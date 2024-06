Shirley Arica estaría en un romance con un reguetonero dominicano: ¿De quién se trata?

La modelo peruana Shirley Arica podría tener un romance con un popular reguetonero dominicano. Los rumores surgieron luego de que ambos compartieran fotos en sus redes sociales, mostrando una gran cercanía.

Shirley Arica podría estar estrenando romance con el reguetonero dominicano Uriel Romero, conocido como 'El Futuro Fuera De Orbita'. Las especulaciones surgieron después de que ambos compartieran fotos en redes sociales, mostrando una gran cercanía.

Las fotos que desataron rumores. Shirley Arica publicó una foto en la que se le ve mordiendo el labio del cantante dominicano. Uriel Romero, por su parte, compartió una imagen en la que aparece abrazando a Shirley, y lo que más llamó la atención fue que tenía su mano en el derrier de la modelo.

Romance que surgió en "Tierra Brava". Ambos participaron en el reality show chileno "Tierra Brava", donde comenzaron a coquetear. Aunque en ese momento también se relacionaron con otras personas, parece que la conexión entre Shirley y Uriel ha perdurado fuera del programa.

Las fotos han generado un sinfín de comentarios y especulaciones en redes sociales. Muchos seguidores interpretan estas imágenes como una señal de que la relación va en serio. Aunque Shirley no ha confirmado nada oficialmente, en Chile ya se habla de que estas fotos serían una "oficialización" de su romance.

Hace unos meses, Shirley Arica aseguró que estaba soltera y enfocada en su hija y su nuevo emprendimiento, un estudio de pestañas.

Pamela Díaz, amiga de Shirley y excompañera en "Tierra Brava", no dudó en dar su opinión sobre este nuevo romance.

En su programa de YouTube, "Sin Editar", Pamela comentó: "Yo no creo que duren mucho. No, porque esta tiene un genio de miercale, igual hay que tenerla como bien, si no es tan fácil y no aguanta nada".