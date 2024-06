Fan llora cantando "Partido en Dos" en show de Barrio Fino y se vuelve viral: "Más eficaz que 10 terapias"

Barrio Fino es una agrupación de salsa con más de cinco años de fundación y que en las últimas semanas, ha conquistado con el tema "Partido en Dos". Por medio de TikTok, se ha viralizado un video donde una joven rompe en llanto al cantar su famoso tema en uno de sus conciertos.

La orquesta de Barrio Fino viene causando sensación entre los amantes de la salsa y la timba. Actualmente, se encuentra conformado por Jayro Vargas, Nino Sabrosura, Luis Miguel Arenas, Bryan Torres y el animador Daniel Vallumbrosio Cuenca.

En las últimas semanas, la canción "Partido en Dos" se ha convertido en un éxito rotundo y la versión salsa lo sacó Barrio Fino, logrando llegar a los corazones de miles de peruanos. Es tanto su éxito que en cada concierto todo el público lo canta con mucho sentimiento y a todo pulmón.

Por medio de la red social de TikTok, un usuario compartió el video de una joven que cantó con mucho sentimiento al escuchar al grupo de salsa cantar el tema "Partido en Dos". Fue tanto su gran sentimiento al tema, que el vocalista le pasó el micrófono para que lo interpretara, al final terminó siendo consolada por un hombre que la acompañaba.

Muchos usuarios comentaron en el video de la joven cantando con gran sentimientos. Algunos señalaron que no cantar la canción "Partido en Dos" ayuda mucho a botar la pena y otros, se identificaron con la chica y su gran interpretación.

"Es su novio el del costado jajaja", "No necesito terapia, necesito ir a cantar esta canción a todo pulmón", "Se desestreso total fue como si hubiera ido a 10 terapias", "Te entendemos hermana, todo estará bien", "No la critico porque fácilmente pude ser yo", "El esposo llamando al amante a reclamar porque la hace sufrir", "Asuuu cuanto dolor", "Dios mío sentí su dolor", "Yo con mi flaco llorando por mi ex", "¿Qué culpa tiene el chico que la acompaña? jajaja", fueron algunos de los comentarios.