Estrella Torres resalta el amor de hermana que tiene hacia Lesly Águila: "Te mereces todo lo bonito"

Estrella Torres es una reconocida cantante de cumbia, al igual que su amiga Lesly Águila. Ambas llegaron a trabajar juntas como parte de Corazón Serrano, desde entonces han formado una linda amistad verdadera. Por el cumpleaños de la intérprete de "Olvídame", Estrellita le dedicó unas bellas palabras.

Hoy 17 de junio, la cantante Lesly Águila de Corazón Serrano celebra un año más de vida. La joven recibió el saludo de sus seguidores y amigos cercanos, entre ellos de su mejor amiga Estrella Torres. La solista utilizó sus redes sociales para dedicarle unas bellas palabras y compartió algunas fotografías de ambas juntas.

"Feliz cumpleaños hermana que Diosito me regalo, en este día quiero reiterarte mi cariño y mi amor por ti de hermanas ha sido una dicha y una bendición ser parte de ti .. eres una excelente mujer y te mereces todooooo lo bonito. Siempre pediré a Dios que bendiga esta amistad hasta viejas. Por eso y más te amo mejor amiga, feliz 30 añitos hermosos (estás chibola) y solterita codiciada. Así que ya saben al próximo que venga me la hace feliz y me la casan, ok", escribió Estrella Torres.