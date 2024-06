Hermanos Yaipén estrenó "Superhéroe" dedicada a los padres y conmueve a fans: "Es inevitable no llorar"

La agrupación de Hermanos Yaipén es una de las más importantes de la cumbia peruana que ha creado grandes éxitos musicales a lo largo de su trayectoria musical. Ahora, acaban de estrenar un nuevo tema muy emotivo llamado "Superhéroe" dedicado a todos los padres en su día.

Hermanos Yaipén ya venía promocionando su nueva canción "Superhéroe" que fue compuesta por su vocalista Giuseppe Kevin Horna Herrera. El cantante lo escribió para su padre y junto al grupo de cumbia, grabaron el videoclip para dedicárselo a todos los padres.

El pasado domingo 16 de junio, el videoclip de "Superhéroe" se estrenó en su canal de YouTube y está disponible en todas las plataformas digitales. Esta canción tiene una letra muy profunda que ha logrado llegar al corazón de miles de usuarios, logrando sumar más de 50 mil vistas en menos de un día.

Muchos usuarios quedaron muy conmovidos con la letra de la canción y la interpretación de Giuseppe Horna. Seguidores comentaron que "Superhéroe" ha llegado hasta el corazón de muchos, dedicando el tema a sus padres y otros, recordaron con cariño a sus papás que ya habían partido.

"Dios mío es la letra de esta canción, que la hace tan intensa. Me conmovió hasta el alma", "Una canción que llega al corazón️ todos tenemos a nuestro Superhéroe. Feliz Día de los Padres", "Hermosa canción me hizo llorar", "Definitivamente linda canción saludos al cielo papá, te llevaré siempre en mi corazón", "Inevitable no llorar!!!! Ojalá pudieras ser eterno papito lindo", "Se me hizo un nudo en mi garganta, bella canción aunque mi padre se fue hace muchos años", "Asu que tal temazo, que tal letra, voz, que tal videoclip, felicitaciones a los Hermanos Yaipén por este tema".