Shirley Cherres: Hombre la acusa de haberle ROBADO su laptop y celular tras una "noche de pasión"

Shirley Cherres está envuelta en el ojo de la tormenta luego de que un gerente comercial del sector hotelero la denunciara por presuntamente haberle robado sus pertenencias después de haber pasado "una noche de pasión" en un bungalow de Cieneguilla.

Shirley Cherres denunciada

El hombre, identificado como Abel González Castañeda (40), habló con Magaly TV, La Firme y confesó que el último lunes alquiló un bungalow e invitó a la exporrista del Sport Boys para pasar una velada juntos.

Sin embargo, horas después, se quedó profundamente dormido y, al despertar, notó que le faltaban varias de sus pertenencias, como su laptop de la marca Apple, un celular Samsung y su billetera con documentos y tarjetas de débito y crédito.

El hombre también insinuó que Shirley podría haberlo dopado, ya que no recuerda varios detalles. "Yo considero que estaba dentro de mis cabales y de la nada, no recuerdo", expresó.

¿Shirley aceptó las acusaciones?

González Castañeda señaló que la exmodelo llegó a Cieneguilla aproximadamente a las 8:00 p.m. y que la prueba de que estuvo en el lugar es que se grabó en la piscina y también hizo videos con su celular; además, él también la grabó mientras compartían momentos juntos.

"Ella llega a las 8 de la noche, pasamos la noche juntos, estuvimos en la piscina, tomamos una botella de whisky. Tenía mi laptop, mi celular, mis tarjetas; cuando desperté, no había nada", agregó.

Asimismo, negó tener una relación con Shirley, a quien dijo conocer desde hace aproximadamente dos años y con quien se veía esporádicamente, sin un vínculo de exclusividad.

Finalmente, Abel González dijo que se comunicó con Shirley al día siguiente, y ella habría reconocido que se llevó sus pertenencias, valorizadas en aproximadamente 15,000 soles.

"Llegar a este punto es muy complicado, pero al no tener una respuesta de parte de ella... la llamé, conversé con ella, traté de que entendiera lo que está cometiendo; es un delito y tiene que asumirlo , y ella lo aceptó", concluyó.

El equipo de Magaly TV, La Firme intentó contactarse con Shirley Cherres, pero ella no respondió el celular. La conductora del programa reveló que hay temporadas en las que la ex porrista no recibe llamadas de absolutamente nadie.