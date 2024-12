¡Tiernos apodos! Christian Cueva y Pamela Franco revelan cómo se llaman en privado

¡Qué ternura! Christian Cueva y Pamela Franco son una de las parejas más mediáticas del espectáculo, y además de su amor, también compartieron sus divertidos apodos. Ambos estuvieron en el programa Ke Rica Mañana de radio Karibeña, donde no solo hablaron de su relación, sino también de los apodos con los que se llaman.

Christian Cueva y Pamela Franco viven una relación de ensueño. Este martes 3 de diciembre, la pareja fue invitada al programa Ke Rica Mañana de radio Karibeña, donde revelaron aspectos de su vida juntos. Durante la conversación, también compartieron los cariñosos apodos que utilizan el uno para el otro, mostrando la complicidad y el afecto que los une.

Durante la entrevista, Christian Cueva, siempre relajado y de buen humor, reveló cómo llama a Pamela Franco. "Bueno, yo le digo Minnie. Dile por qué" , comentó Cueva para luego pedirle a Pamela que explique la razón detrás del apodo: "Es que a mí me gusta Mickey, entonces cómo yo le decía Mickey, él me dice Minnie" .

El "Mickey" y la "Minnie" de la cumbia. Los apodos de Christian y Pamela no son solo un detalle adorable, sino que también demuestran la cercanía y complicidad que hay entre ellos. En una charla muy relajada, ambos compartieron con el público la historia de estos nombres cariñosos. Aunque fue en tono de broma, esto también demostró el apoyo incondicional que se tienen el uno al otro.

En una previa visita a radio Karibeña en Habla Kausa, asistió Pamela Franco y Christian Cueva le hizo una llamada en vivo. El momento más curioso llegó cuando la locutora Vali Valilon notó que Pamela Franco tenía guardado a Cueva con un apodo muy especial en su celular.

"Ay no, acabo de ver algo que de repente no debería de ver, pero lo quiero decir. Solo dame el sí, Pamelita", comentó Vali, sorprendiendo a todos. Pamela, algo avergonzada, trató de evitar que se revelara el apodo, pero Cueva, siempre bromista, intervino: "Dice que me tiene guardado como 'El Cervecero' jajaja".