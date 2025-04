Tilsa Lozano confirma su divorcio de Jackson Mora y explica ampay en el hotel: "Ese día le di los papeles"

La exmodelo y conductora Tilsa Lozano reveló entre lágrimas que está separada de Jackson Mora desde hace dos meses. Es así, como explicó el ampay en el hotel y confirmó su divorcio. Además, pidió respeto por sus hijos.

¡Ya no hay vuelta atrás! Tilsa Lozano confirmó que su matrimonio con Jackson Mora llegó a su fin. En su programa "La Noche Habla", la exvengadora se quebró en vivo al revelar que hace dos meses tomó la decisión de separarse del boxeador, con quien llevaba seis años de relación.

"Es un tema difícil para mí, no es fácil. Yo hace más o menos dos meses, efectivamente, estoy separada" , confesó Tilsa entre lágrimas.

La exmodelo dejó en claro que la separación no fue por falta de amor ni por peleas. También aclaró que no hay malos sentimientos de por medio.

"Yo no estoy en guerra con Jackson. Yo no lo odio, yo lo quiero muchísimo", dijo con sinceridad. "No es por falta de amor, simplemente tomamos la decisión de que es mejor seguir esos caminos por separado", explicó.