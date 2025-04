Tilsa Lozano y Jackson Mora se mandan fuertes indirectas tras haber pasado noche juntos ¿Amor y odio?

Tras la fuerte pelea que tuvieron Tilsa Lozano y Jackson Mora por una supuesta infidelidad del boxeador en Colombia, fueron captados juntos ingresando a un hotel. Aunque se pensó que se reconciliaron, esto no habría sucedido por las fuertes indirectas que se mandaron.

Magaly Medina compartió las imágenes de Jackson Mora ingresando a un hotel el pasado miércoles y después, llegó la artista Tilsa Lozano. Ambos salieron al día siguiente con la diferencia de una hora, dando a entender que habrían pasado la noche juntos en este recinto.

Al parecer, no se habrían reconciliado del todo ya que el viernes estuvieron mandándose indirectas en sus redes sociales, después del programa donde participa la 'vengadora' como conductora. Fue ahí, donde habría realizado fuerte calificativo a su aún esposo y causo la molestia del boxeador.

"Con los judas no se pelea, ellos se ahorcan solos" y "Donde no hay reciprocidad, no debe haber insistencia", fueron los mensaje de Jackson Mora en redes. Por su parte, Tilsa Lozano compartió: "Ser una persona en quien se pueda confiar es uno de los mayores actos de amor hacia los demás, no se trata de perfección, sino de lealtad".