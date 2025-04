Tilsa Lozano rompe su silencio tras pasar la noche con Jackson Mora: "Me tomé el tiempo para digerirlo"

Tilsa Lozano habló por primera vez sobre las imágenes que la muestran ingresando al mismo hotel que su aún esposo Jackson Mora, en medio de rumores de infidelidad y una posible reconciliación. La conductora de "La Noche Habla" usó unos minutos de su programa para referirse al tema.

Tilsa Lozano sorprendió al referirse por fin al ampay difundido por "Magaly TV La Firme", donde se le ve entrando a un hotel en Miraflores, el mismo donde también se encontraba Jackson Mora. Las imágenes, que rápidamente se volvieron virales, generaron muchas dudas sobre el estado de su matrimonio, que ya estaba en crisis por una supuesta infidelidad.

El reportaje del programa de Magaly mostró que Jackson llegó primero al hotel, la noche del miércoles 16 de abril, y que Tilsa ingresó unas horas después, pasada la medianoche. Ambos se retiraron en la mañana del jueves por separado, lo que desató comentarios sobre una posible reconciliación.

En su programa "La Noche Habla", Tilsa fue consultada en vivo por sus compañeros Ric La Torre y Tracy Zahory. Sin embargo, la exmodelo decidió no dar muchos detalles, aunque aseguró que pronto hablará.

"Las personas cercanas a mí saben cuál es la situación actual. No voy a hablar del tema en este momento, no me provoca por respeto a Renato (Rossini), él es nuestro invitado y es el centro de la atención. Sí voy a hablar de todas maneras, yo no tengo problemas en hacerlo y nunca lo he tenido, y apechugar cada una de mis decisiones y de mis acciones, pero lo voy a decir mañana. Hoy prefiero dedicarnos a Renato, es nuestro invitado del día y creo que merece respeto" , comentó en pleno programa.

A pesar de no querer ahondar en el tema, sí dejó en claro que tiene las cosas claras y que se tomará el tiempo necesario para hablar con calma.

"Me he tomado el tiempo para digerirlo, para pensarlo", añadió. Además, señaló que no tiene problemas en asumir sus actos: "Voy a hablar, pero voy a hablar cuando a mí me dé la gana de hablar. Y así como durante dos meses no he dicho nada, porque estoy esperando el momento preciso, lo haré cuando yo quiera, de una manera seria, como corresponde el tema. Así que, mañana voy a hablar", concluyó en su programa.