¡Una víctima más! Gabriela Serpa revela haber sido estafada por su expareja: "Yo confíe tanto"

El día de ayer en la última edición del programa de Magaly Medina la modelo Gabriela Serpa decidió dar la cara tras haber sido señalada como presunta cómplice de las estafas de su ex pareja Gonzalo Méndez según lo contaron algunos personajes de la farándula que se han visto perjudicados.

La comediante del programa de 'JB en ATV' no dudó en aclarar la situación y recalcar que ya no tiene ningún vínculo sentimental con el chibolo y que además estaría en proceso de denunciarlo.

Una víctima más

Como se sabe hace algunos días la ex pareja de Gabriela Serpa, Gonzalo Méndez fue señalado como un presunto estafador de parte de diversas figuras conocidas de Chollywood siendo el más conocido Israel Dreyfus quien aseguró que hasta el momento no recibe el dinero que invirtió con el ex de la modelo.

Según Méndez reveló que trabajaba en conjunto con un socio quién sería su tío y ambos regresaban licitaciones para el Estado siendo este el gancho para convencer a las personas a invertir en estos proyectos.

Sin embargo, esta versión al parecer ha sido desbaratada por el propio tío de Gonzalo quién lo ha denunciado por usurpación de identidad y ha rechazado estar involucrado en las presuntas estafas de su sobrino.

Pese a ello, lo más lamentable ha sido que Gabriela confesó que también ha sido una víctima más de Méndez ya que también le prestó una fuerte suma de dinero pensando que se lo devolvería.

"Ella le dio todo el fruto de sus ahorros, con los que ella pensaba cumplir el sueño del departamento propio. A ella le decía, estoy misio, no me dejes, quería verla, quería convencerla que un día le iba devolver su plata", contó la urraca.

Gabriela relató que le prestó a su expareja 30,000 soles ya que le había contado que estaba en fuertes aprietos con la Sunat por lo que la modelo quiso darle una mano a quién era su pareja.

"En abril me hizo depositarle 30 mil soles más, me dijo que tenía la plata en efectivo pero quería que yo transfierira porque si no le cerraban la cuenta la Sunat. Me dijo que me iba devolver mil. Al día siguiente me devolvió 31 mil y al día siguiente me pidió lo mismo y me dijo que le depositara 35 mil, que me iba devolver y dar 2 mil soles más. Le di 30 mil y luego me dijo que la Sunat le había cerrado las cuentas. No me devolvió más", contó Gabriela Serpa.

Por si fuera poco, la actriz cómica aseguró que acudió con Gonzalo Méndez a una notaria para que le firmara un reconocimiento de deuda y su padre lo golpeó, porque también fue timado por él con 40 mil soles.

"Yo confié tanto en él que hasta hice invertir a mi papá, él también perdió dinero", dijo Gaby Serpa.

La modelo aseveró que denunciará a su expareja por la fuerte suma de dinero que hasta el momento no le ha pagado y espera que se pueda hacer justicia para que los afectados puedan tener la posibilidad de recuperar el dinero perdido.

Israel Dreyfus denuncia a ex de Gabriela Serpa por estafa de miles de soles

Israel Dreyfus, conocido por su participación en "Esto es Guerra", denuncia haber sido víctima de una estafa millonaria perpetrada por Gonzalo Méndez, expareja de Gabriela Serpa. Te contamos todos los detalles.

En el reciente programa "Magaly TV La Firme", transmitido el 22 de mayo, Magaly Medina reveló un informe impactante sobre Gonzalo Méndez, quien ha sido denunciado por fraude por varias personas, incluido el chico reality Israel Dreyfus.

Gonzalo Méndez, quien se presentaba como un empresario exitoso, habría estafado a múltiples personas, incluyendo figuras del espectáculo. Utilizando un esquema de fraude piramidal, prometía devolver el dinero con grandes ganancias.

Israel Dreyfus, uno de los afectados, explicó cómo fue engañado por Méndez. "No es poca plata, pero no te voy a dar detalles. Él decía que trabajaba en una empresa de su tío, haciendo licitaciones con el Estado", comentó Dreyfus. El modelo afirmó que le entregó más de 30 mil soles para un supuesto negocio.

El 'modus operandi' de Méndez consistía en devolver inicialmente el dinero para ganarse la confianza de sus víctimas y luego volver a pedirlo con la promesa de más oportunidades de negocio. "Te pedía plata y dame diez, te doy doce o te doy trece. Él retornaba la plata, pero te lo volvía a pedir. Te daba la plata, tu ganancia ficticia, y sin darte cuenta se la volvías a dar porque él te decía que había más pedidos y más chamba", explicó Dreyfus.