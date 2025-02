Xiomy Kanashiro rompe su silencio tras terminar con Farfán: "La que no quería oficializar era yo"

Tras lucirse muy juntos durante meses, Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán anunciaron el fin de su corta relación el pasado 7 de febrero. Después de ello, ha sido blanco de 'memes' en redes sociales y la bailarina no quiso quedarse callada.

Durante el programa de 'Amor y Fuego', los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre mostraron que la bailarina Xiomy Kanashiro se molestó por las críticas y burlas que estaría recibiendo de parte de usuarios en las redes sociales.

Es así como la expareja de Jefferson Farfán se cansó y decidió responder en un video de TikTok, donde afirma que ella jamás le pidió nada a la 'Foquita'. Incluso, aclaró que fue la decisión de ella no querer oficializar y que nunca estuvo interesada en el dinero del futbolista.

"Yo jamás le pedí nada bella (...) Jamás estuve con él por dinero, soy independiente créeme que no me sorprende su dinero. La que no quería oficializar era yo, hablan sin saber nada", expresó en un inicio.

Al responde de esta manera, dejó sorprendido a muchos usuarios ya que se rumoreaba que era la bailarina ser oficializada como a Yahaira Plasencia, hace años atrás. Ante ello, una usuaria la increpó y ella respondió.

Ante ello, una usuaria respondió: "Ay por favor, eso nadie te lo cree y no digas que no te importa, porque sino no hubieras mandado un mensaje a la nación" y Kanashiro responde: "La que no quería que esto se sepa era yo, ya que siempre he buscado trabajar tranquila, pero siempre hablan sin saber".