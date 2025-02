Tilsa Lozano se muestra sin Jackson Mora en discoteca tras rumores de infidelidad

En los últimos días, han circulado versiones sobre una presunta infidelidad de Jackson Mora a Tilsa Lozano. Hasta el momento, la modelo no ha dado declaraciones al respecto, pero sus acciones en redes sociales han despertado especulaciones, como la eliminación de fotografías junto al boxeador. Lo que más ha llamado la atención es que fue vista disfrutando de la noche en una discoteca sin su esposo.

El programa "Magaly TV: La Firme" difundió imágenes de Tilsa Lozano en una discoteca la madrugada del sábado 8 de febrero. En el video se la ve disfrutando junto a un grupo de amigas, entre ellas Maricris Rubio, con quien compartió tragos y coreó varias canciones a viva voz.

Tras conocerse la supuesta infidelidad de Jackson Mora a Tilsa Lozano, ella no ha emitido ningún pronunciamiento oficial, por lo que es inevitable que se generen comentarios sobre la situación. En esa misma línea, la conductora Magaly Medina opinó sobre las imágenes de Tilsa disfrutando en el sur.

"Bueno, por supuesto, no es para menos que no esté asada con las declaraciones de ese que fuera socio en Colombia, que dijo que además le debía dinero, pues contó todo lo que había visto y de lo que había sido testigo allá en Colombia. Claro, no hay imágenes que lo respalden, pero sin duda alguna creo que Tilsa conocerá con quién está casada y qué es capaz de hacer o no el hombre con el que contrajo matrimonio", mencionó Medina.