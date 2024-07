¡Ya no se ocultan! Austin Palao oficializa su relación con su nueva pareja Fran Maira

El ex chico reality Austin Palao ya no pretende esconder lo que siente por su aparentemente actual pareja Fran Maira y es que desde hace ya algunas semanas el modelo había confirmado que se encuentra saliendo con la rubia cantante.

El influencer ha usado sus redes sociales para presumir el amor que siente hacia la modelo quien también hace lo propio en sus redes y es que ambos se encuentran viviendo su propia historia de amor.

El amor ha llegó a su vida nuevamente y es que después de superar su ruptura con Flavia Laos, Austin Palao se luce en sus redes sociales con quien sería su nueva pareja, la conocida Fran Maira.

Ambos se conocieron durante un reality chileno llamado 'Ganar o Servir' los coqueteos fueron inevitables entre la parejita que esperó que este programa terminara para continuar su romance fuera de las pantallas.

Hace algunos meses Austin declaró para 'Más Espectáculos' que se encontraba feliz y tomándose con calma las cosas con Fran ya que no quiere apresurar nada pues ya aprendió la lección de exponer mucho su relación.

Austin y Fran Maira

Sin embargo, las muestras de cariño entre ambos no se hacen esperar ya que la rubia modelo publicó un video donde besa a Austin de manera muy romántica, besos que el ex chico reality le corresponde derrochando amor por donde se les vea.

Si bien es cierto a ninguno de los dos ha hecho alguna publicación en su perfil de Instagram no tienen problema en realizar historias juntos para presumir la relación que tienen.

Cabe resaltar que hace algunas semanas atrás el propio padre de Austin Palao aseguró que todavía no ha tenido la oportunidad de conocer a la chilena, sin embargo, se encuentra feliz de que su hijo finalmente haya encontrado el amor.

El influencer hasta el momento no ha querido dar muchos detalles sobre la actual relación que mantiene con la cantante ya que prefiere proteger su romance de comentarios negativos.

El programa 'América Hoy' se comunicó con el padre de Austin Palao, quien también fue participante de 'El Gran Chef Famosos'. Ante ello, él brindó declaraciones sobre la nueva relación que tiene su hijo. Incluso, reveló si ya conoce a la nueva novia o no.

"Sí, si he visto sus fotos, linda chica se ve, pero no he tenido la oportunidad de conversar con ella", respondió el patriarca de la familia Palao. "Bueno... (tal vez) más adelante si van bien Austin la presentará", agregó el padre de Austin Palao.