Yiddá Eslava llora y se disculpa con sus hijos: "Siento que no es suficiente" ¿Qué pasó?

Yiddá Eslava recientemente está dando de que hablar pues hace unos días reveló que fue sometida a una operación debido a una hernia que tenía y de paso fue sometida a una abdominoplastia.

Sin embargo, el día de ayer Yiddá realizó una publicación en donde al parecer se disculpa con sus hijos a pocos días del Día de la Madre provocando la reacción de sus seguidores quienes no dudaron en darle todo su respaldo.

Sentimientos a flor de piel

Yiddá Eslava decidió realizar un poema por el Día de la Madre, sin embargo, no pudo contener derramar algunas lágrimas ya que las sentidas palabras eran dirigidas a sus hijos.

Como se sabe Yiddá estuvo envuelta en una polémica tras su separación con Julián Zucchi a quien tildó de infiel y aseveró que no dijo la verdad en su momento para proteger a sus pequeños.

Es así que la actriz decidió realizar este poema para sus engreídos y en el cual también se han visto reflejadas otras madres de familia que no dudaron en comentar la sensible publicación.

"A mí nadie me enseñó a amar tanto, me lo advirtieron mil veces, pero nunca creí que existiese un amor tan profundo que me llené de tantos miedos", empezó diciendo.

Asimismo, Yiddá recordó las veces que a veces el rol de madre le quedó grande y sintió que su mundo se venía abajo, pese a ello el amor hacia sus hijos la levantaron todas las veces necesarias.

"No pretendo, ni quiero darte pena, pero hubo noches que estaba tan cansada que pensaba que mi cuerpo no daría más, pero tu mirada, me llenaba de energía, esa que sale de las entrañas", agregó.

Por otro lado, la actriz confesó que ha sentido que no es suficiente, sin embargo, se esfuerza por ser la madre que sus hijos necesitan con sus defectos y virtudes.

"Te juro que doy todo de mi, y aún así siento que no es suficiente, que mereces más, eres lo mejor que hice en mi vida, y de lo único que jamás me arrepentiría. Te pido disculpas si no soy lo que querías, pero te aseguro que soy lo que necesitas", afirmó.

Finalmente, Yiddá reveló que su mas grande logro es haber sido madre pues gracias a ello desarrolló su mejor versión que día tras día.

"Por eso estoy orgullosa, eres el logro más grande de mi vida, y gracias a ti me convertí en mi mejor versión, ser mamá", concluyó.

Diversos seguidores se mostraron conmovidos con las palabras de Yiddá y no dudaron en levantarle los ánimos y recalcarle que es una buena madre a pesar de los obstáculos que ha afrontado.

"Nunca dudes que lo estás haciendo mal , porqué ninguna mamá es perfecta", "Feliz día a todas las mamitas ❤️ y es verdad hacemos todo lo que está a nuestro alcance", "No quise llorar pero lloré tal cual tu carta es lo mismo que pienso yo en serio es la mejor carta que he escuchado sobre todas las mamás que sentimos así", fueron algunos de los comentarios.

Yiddá Eslava preocupa a sus fans con noticia en redes

Yiddá Eslava anunció mediante sus redes sociales que ha sido operada debido a un hernia umbilical que ya tenía hace algún tiempo y que ya le habría traído consecuencias en su vida diaria.

"Me tuvieron que operar por eso tuve que cancelar el show el martes me han operado de la hernia tenía una hernia en el ombligo y una de las diástasis de 25 cm pasó a 8 cm pero no podía cerrar más por la hernia", dijo inicialmente Yiddá.

Seguidamente la actriz aseveró que se siente con dolor debido a las cicatrices que tiene pues confesó que el corte se asemejaba mucho a la de su cesárea.

Yiddá anuncia que fue operada

"Me operaron y estoy un poco convaleciente por qué me tuvieron que arreglar la hernia y luego cerrar los músculos con los puntos y es como abrir un poco más de la cesárea, un tajo grande y de paso ya hacer una abdominoplastia, jalo casi 3 cm de piel", confesó la expareja de Julián Zucchi.

Pese a que se encuentra caminando de a pocos para recuperar el movimiento con los días, Yiddá recalcó que pondrá de su esfuerzo para recuperarse a la velocidad de la luz ya que no desea seguir cancelando fechas de sus shows.

"Estoy caminando como el maestro yoda pero hay que seguir adelante tengo que seguir trabajando", dijo Eslava.

Finalmente, la multifacética Yiddá mostró su recuperación y como viene afrontando su día a día, pero con la mejor actitud por el bienestar de sus hijos.