Magaly saca pecho por 'HH': "Ellos siguen brillando, no se puede tapar el sol con un dedo"

Magaly Medina habló en su último programa de espectáculos sobre las críticas que vienen recibiendo Jorge Luna y Ricardo Mendoza tras sus polémicas declaraciones que los han dejado mal parados ante sus fans.

La popular 'Urraca' recalcó que existe mucha gente que envidia el éxito ajeno y que a pesar de ser criticados por sus desafortunados comentarios el público los sigue prefiriendo.

Saca pecho por 'HH'

Magaly Medina nuevamente comentó la polémica en la que se han visto envueltos Jorge Luna y Ricardo Mendoza tras confesar que no les agrada que sus fans se les acerquen cuando están en diversos lugares y es que la conductora aseveró que a pesar de ser duramente criticados no han perdido el cariño de la gente.

La conductora arremetió contra las noticias que aseveran que 'Hablando Huevadas' ha perdido seguidores y que hasta estarían evaluando retirarse de los escenarios.

"Muchos dicen sin pruebas solo porque se les ocurre que los de 'Hablando Huevadas' han perdido seguidores en su canal de YouTube, que muchos seguidores se han ido, que es el final de Hablando Huevadas y eso es una gran mentira", dijo.

Asimismo, Magaly recalcó que el par de comediantes siguen siendo los número uno en plataformas digitales ya que todavía tienen detrás de ellos una larga fila de seguidores que apuestan por su humor negro.

"Siguen siendo un canal de Yt con millones de suscriptores, millones de visualizaciones, no se puede tapar el sol con un dedo, ellos siguen brillando que no nos guste su forma de pensar, que no nos guste que no quieran a sus seguidores que cuando estén en su vida privada no les gusta que los fastidien eso no quiere decir que sus fans los abandonen ", afirmó.

Incluso la conductora recalcó que es el público quien decide si ellos se mantienen vigentes y hasta el momento continúan ofreciendo shows repletos de personas que no se quieren perder ni una de sus ocurrencias.

Finalmente, la conductora no justificó sus recientes declaraciones de ambos comediantes y aseveró que a veces la fama ciega a las personas por lo que les aconsejó siempre mantenerse humildes ya que es gracias al público por el que ellos hoy en día gozan de su éxito.

"La humildad es lo que se tiene que conservar aunque en un principio a todos se nos nubla la cabeza, todos nos hemos mareado pero la actitud no es esa", concluyó.

Ricardo Mendoza y Jorge Luna fueron DEMANDADOS

Hace unos días, unas "explosivas" declaraciones saltaban a los oídos de todos. Jorge Luna y Ricardo Mendoza señalaban que detestaban tomarse fotos con sus fanáticos o grabar algunos saludos, ya que esto les representaba una pérdida de tiempo total.

Toda esta polémica les generó mil y un críticas en su contra e incluso se reveló que su show "Hablando Huev*d*s" perdió varios suscriptores tras estas duras palabras. Pero, para suerte de ellos todo no quedaría ahí. Resulta que recientemente, ambos confesaron que han sido denunciados y fue un contacto en el Poder Judicial quien les dio algunos detalles al respecto.

"Una persona muy importante que tiene un cargo muy importante en el Palacio de Justicia me dice: 'Hermano, ¿Qué has hecho? Me acaba de llegar una estupidez, me acaba de llegar una demanda contra ustedes por ofender al público peruano'" , contó el ex de Mayra Goñi en la última edición de su programa "Solo queremos hablar".

Asimismo, el comediante señaló que esto habría sido obra de una organización llamada "Todos contra H.H", la cual, en un solo día, logró recolectar más de 3 mil firmas. Sin embargo, pese a los esfuerzos, esta denuncia no procedería y Ricardo Mendoza lo explicó muy a su estilo.