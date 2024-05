¡Pasó la página! Dayanita es captada en chapes con nuevo galán: "Es mi good time"

Dayanita se encuentra viviendo al máximo su soltería, tras anunciar que su romance con Topito ya no daba para más después de protagonizar diversos escándalos.

La actriz cómica trans decidió darle otra oportunidad al amor con Bryan Muñoz, sin embargo, Dayanita no ha confirmado que ya se encuentre en una relación oficial.

Le sonríe el amor

Dayanita nuevamente fue captada por las cámaras de Magaly TV la firme, esta vez la humorista se dejó con su nueva conquista conversando de lo más tranquila y evidenciando una clara confianza.

El hombre es visto conversando con Dayana en disfuerzos y hasta se coloca una capucha, no se sabe si para pasar desapercibido, sin embargo, Dayana le retira el gorro para poder lucirlo sin miedo.

Momentos después Dayanita lo acompaña a su taxi y es ahí donde lo despide con un tierno beso sellando su romance con Bryan Muñoz.

Dayanita se besa con nuevo galán

Reporteros de la popular "Urraca" abordaron a la cómica durante las grabaciones de 'JB en ATV' para ser consultada sobre su presunta nueva relación.

"Estoy saliendo, conociendo gente, pero no tengo novio. Es un good time", expresó la popular comediante.

Por otro lado, Topito tampoco fue ajeno a opinar sobre las recientes imágenes de su expareja con otro hombre y al parecer el comediante le restó importancia.

"Está bien, que lo haga, es una persona soltera. No me mueve. Ella está soltera y puede hacer lo que quiera. Ya cada uno está haciendo su vida como mejor le parece. Dayanita ya es parte de mi pasado", tras se consultado.

Sin embargo, Magaly Medina, conocida por sus comentarios directos, aconsejó a Dayanita que reconsiderara su relación con el nuevo galán.

"Se tapa con su capucha, ella tiene que sacarle la mano del bolsillo para que la agarre de la mano. No pues Dayanita, tienes que darte cuenta que allí, tampoco es", expresó la presentadora de espectáculos.

Hasta el momento Dayanita no se encuentra interesada en oficializar alguna relación y se mantiene viviendo su vida de soltera sin darle explicaciones a nadie.

Dayanita confiesa que le fue infiel a Topito

Una vez más, Topito le fue infiel a Dayanita. Hace unos días, las cámaras de "Magaly TV, La Firme" captaron al actor cómico en actitudes cariñosas con una misteriosa joven, lo cual derivó en el final de la relación de los integrantes de "JB en ATV".

En esa línea, Dayanita se sentó frente a frente con Magaly Medina y se mostró más empoderada que nunca al revelar que su relación con Topito no iba más. Además, la actriz cómica sorprendió al revelar que, al igual que Topito, ella también fue infiel no una, ni dos veces.

"Yo le dije: 'mira, para empezar, yo contigo no voy a regresar, yo quiero ser feliz'. Yo se lo devolví a él como tres o cuatro veces", fue la fuerte confesión de Dayanita para las cámaras de "Magaly TV, La Firme". Asimismo, reveló que, pese a que en un inicio la negó y la tuvo "escondida", Topito le ha pedido retomar la relación, algo que descarta tajantemente.

"Él me dice: '¿qué te parece si retomamos la relación y hacemos como si no hubiera pasado nada?'. Yo le dije: 'no, yo quiero ser feliz'", acotó muy decidida Dayanita.

Asimismo, señaló que Topito se mostró muy dolido al enterarse de sus infidelidades e incluso le pidió que se den otra oportunidad en el amor. "Pero a él le dolió más, pues. El hombre hace diez y la mujer con uno, la matamos. A él le dolió más e incluso empezaba con: 'por favor, conversemos'", declaró la actriz cómica.