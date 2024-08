Zac Efron fue internado de emergencia tras sufrir accidente en Ibiza: ¿Cuál es su estado de salud?

El reconocido actor Zac Efron se volvió tendencia en redes sociales durante las últimas horas luego que el medio estadounidense TMZ revele que el modelo sufrió un accidente en la piscina de una Villa en Ibiza.

Zac Efron se encuentra en Europa desde el pasado 26 de julio ya que asistió a la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos en París. Después de ello estuvo vacacionando por varias ciudades europeas como Mykonos, Saint Tropez, hasta llegar a Ibiza, donde se hospedó en una exclusiva villa junto al DJ Martin Garrix.

El accidente de Zac Efron

TMZ informó este último viernes que Zac Efron había sido encontrado "flotando en la piscina" por personal de la villa en la que estaba hospedado. Enseguida su representante confirmó la noticia afirmando que el actor había sido llevado al hospital sólo por "prevención".

Sin embargo, varias horas después TMZ reveló que Zac Efron estaba delicado por lo que tuvo que recibir reanimación cardiopulmonar (RCP) para estabilizarlo y durante el proceso subió la fractura de varias costillas.

Finalmente, se informó que la estrella se viene recuperando satisfactoriamente y en los próximos días tomará un vuelo privado a Miami para continuar con los cuidados médicos necesarios y posteriormente retomar sus actividades laborales.

La trayectoria artística de Zac Efron

Zac Efron comenzó su carrera como actor en televisión, pero su gran salto a la fama llegó con el papel de Troy Bolton en la película de Disney Channel "High School Musical" en 2006. Su carisma y talento para el canto y el baile lo convirtieron en un ídolo juvenil de inmediato. Luego, repitió su papel en las secuelas de "High School Musical", consolidando su estatus de estrella.

Después, Zac diversificó sus roles para mostrar su versatilidad. Participó en comedias como "17 Again" (2009) y "Neighbors" (2014), donde demostró su habilidad para la comedia. También asumió papeles más serios en películas como "The Lucky One" (2012) y "The Greatest Showman" (2017).

En los últimos años, ha explorado proyectos más oscuros y desafiantes, como interpretar al famoso asesino en serie Ted Bundy en "Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile" (2019). Zac también se ha aventurado en el mundo del fitness y la salud, lanzando un documental en Netflix llamado "Down to Earth with Zac Efron" (2020), donde explora estilos de vida sostenibles y bienestar alrededor del mundo.

Es así que, Zac Efron sufrió un accidente en Ibiza que lastimó sus costillas, aunque actualmente se encuentras en recuperación y próximamente volverá a Estados Unidos.