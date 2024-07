Carlos Álvarez habló sobre la posibilidad de volver a grabar con Jorge Benavides ¿Regresará a la TV?

El recordado Carlos Álvarez habló en una reciente entrevista sobre la posibilidad de volver a grabar con Jorge Benavides, con quien tuvo una época dorada en la comicidad peruana televisiva. En ese sentido, muchos seguidores del emblemático programa 'El Especial del Humor' se preguntan si en algún momento el dúo volverá a la televisión.

A través de una reciente entrevista, Carlos Álvarez reveló si estaría en sus planes la posibilidad de regresar a la televisión para grabar con Jorge Benavides. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Luego de algunos años en los que la comicidad peruana tuvo su época dorada en la televisión, muchos extrañan aquel dúo que Carlos Álvarez y Jorge Benavides conformaban en el programa 'El Especial del Humor'. En ese sentido, a través de una reciente entrevista para el diario 'Trome', Carlos Álvarez habló sobre esta posibilidad que miles de seguidores anhelan volver a ver en la pantalla chica.

Carlos Álvarez admitió que su vida artística no siempre ha sido exitosa, ya que en sus comienzos le costó mucho conseguir un lugar en el mundo del humor. Como se sabe, la popularidad de Álvarez comenzó con su participación en el famoso programa 'Trampolín a la fama', que le permitió hacerse conocido durante años.

No obstante, el humorista mencionó que ha enfrentado momentos difíciles en su carrera artística, ya que el tipo de humor político que él compartía no siempre fue bien recibido por todos, sobre todo por algunos canales de televisión.

"He estado en casi todos los canales y creo que el momento más difícil o triste fue cuando me votaban por mi humor político. Han votado como de cuatro canales y no tengo vergüenza en decirlo", dijo inicialmente el comediante Carlos Álvarez.