Papillón se prepara para celebrar a lo grande la noche de brujas con un evento que promete ser inolvidable. Este 31 de octubre, los fanáticos tienen una cita en el distrito de Chorrillos, donde se realizará 'La Verdadera Fiesta de Halloween de la Cumbia'.

Concierto por Halloween

La legendaria orquesta Papillón lidera el concierto 'La Verdadera Fiesta de Halloween de la Cumbia', que se celebrará el próximo viernes 31 de octubre en el Campo Deportivo Túpac Amaru de Chorrillos. Los asistentes podrán disfrutar de sus grandes éxitos en vivo, en una noche donde los disfraces y la buena música serán los protagonistas.

Desde sus temas más clásicos como 'Quién No Lloró Por Amor' hasta sus recientes lanzamientos como 'Mix Se Fue', Papillón promete un show lleno de energía para todos los asistentes. El show iniciará a las ocho de la noche para que el público disfrute y baile lo mejor cumbia en esta espectacular celebración de Halloween.

Papillón estará acompañado por grandes de la cumbia como Bill Orosco, Hermanos Yaipén y Son del Duke, asegurando un espectáculo que resonará en la memoria de todos los presentes. Las entradas ya están disponibles, aprovecha la preventa y cómpralas aquí. ¡Asegura tu lugar en esta gran fiesta!

La verdadera fiesta de Halloween de la cumbia.

En resumen, el próximo viernes 31 de octubre, Papillón, Bill Orosco, Hermanos Yaipén y Son del Duke ofrecerán 'La Verdadera Fiesta de Halloween de la Cumbia' en Chorrillos. Este evento promete ser el encuentro musical más potente de la temporada. ¡Prepárate para una noche inolvidable!