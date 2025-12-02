Ibai Llanos visitó Maido durante su estadía en Lima y se rindió ante la gastronomía peruana: "¡Que viva el Perú!"

Ibai Llanos quedó deslumbrado por la gastronomía peruana en su primera visita a Lima. El streamer español llegó al país para crear contenido, reunirse con creadores locales y disfrutar de su comida. Su parada más comentada fue Maido, elegido en 2025 como el Mejor Restaurante del Mundo, donde grabó un video que ya causa sensación por su reacción al probar una inusual versión del clásico ceviche.

Ibai visita Maido y descubre la alta gastronomía peruana

Ibai Llanos aterrizó en Lima el 24 de noviembre como parte de su recorrido por Latinoamérica. Desde su llegada, mostró interés por vivir de cerca la cultura local y por probar algunos de los sabores más representativos del país. El streamer inició su aventura gastronómica con un tradicional pan con chicharrón en una de las sangucherías más emblemáticas de la ciudad, un gesto que fue celebrado por sus seguidores peruanos.

Además, aprovechó su estancia para visitar al creador peruano Koirandoshil y entregar la Sartén Dorada, trofeo que reconoce al Perú como campeón del Mundial de los Desayunos, competencia organizada por el propio Ibai. Sin embargo, el momento más esperado para él tenía nombre propio: Maido.

"Es uno de los videos que más ilusión me hace grabar", expresó al iniciar la grabación. Sentado frente a la mesa, el español se preparaba para un recorrido por ingredientes y técnicas que representan a las tres regiones del país. La experiencia, aseguró, era un sueño largamente postergado.

Maido, conocido por fusionar técnicas japonesas con productos peruanos, recibió al streamer con un menú que destacó por su creatividad y por llevar al límite la reinterpretación de los clásicos nacionales.

La reacción de Ibai al ceviche que lo dejó sin palabras

Uno de los instantes más comentados del video fue la llegada del ceviche. Lejos de la presentación tradicional, el plato incluía crema de pistachos, caracoles de mar, calamar, fortuno, un pez típico del norte peruano, y una leche de tigre distinta a la convencional. Sorprendido al ver la propuesta, Ibai comentó entre risas:

"No tiene buena pinta, pero estará buenísimo", dejando en claro que confiaba en la reputación del restaurante.

Al probarlo, la reacción fue inmediata. Con evidente asombro, afirmó que ese ceviche era lo mejor que había probado en todo el menú y que incluso consideraba pedir una segunda porción en Maido.

"No tengo palabras, no puedo describir lo que estoy sintiendo. Necesito pedir otro. ¡Que viva Perú y que viva el ceviche! Es un 10 de 10", exclamó, dejando claro su entusiasmo.

El fragmento se volvió viral en cuestión de horas, destacando el impacto de la gastronomía peruana en uno de los creadores más influyentes del momento.

La visita de Ibai Llanos a Lima dejó imágenes memorables y reforzó su conexión con el público peruano. Su recorrido por la ciudad, su acercamiento a la gastronomía local y, sobre todo, su experiencia en Maido mostraron su genuino interés por conocer la cultura del país.