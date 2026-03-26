Horóscopo de HOY, jueves 26 de marzo: Predicciones en amor, dinero y salud para tu signo

Con el inicio de la temporada de Aries, los astrólogos señalan un período de intensificación emocional, sueños vívidos y la necesidad de soltar lo que no aporta. Soralla de los Ángeles comparte su horóscopo del jueves 26 de marzo, con recomendaciones para afrontar retos, aprovechar oportunidades y equilibrar la energía en la vida cotidiana.

Horóscopo hoy jueves 26 de marzo de marzo

Predicciones signo por signo

Acuario (22 ene-17 feb):

Hoy tus cambios de actitud podrían desconcertar a tu pareja, quien no dudará en comentarte tu comportamiento. En el trabajo y las finanzas, todo marchará con fluidez, mientras que tu familia reforzará su apoyo y cariño. Es momento de reflexionar sobre errores pasados y avanzar con criterio.

Piscis (18 feb-19 mar):

La estabilidad familiar se mantendrá, pero en el amor deberás tener paciencia. Surgirá una oportunidad destacada en el ámbito laboral que no debes desaprovechar. Además, nuevos contactos podrían generar cambios positivos en tu vida. No descuides tu salud.

Aries (20 mar-19 abr):

Te mostrarás exigente con tu pareja, pidiendo cosas que podrían resultar difíciles de cumplir. En lo laboral, tu esfuerzo y ambición destacarán frente a tus compañeros. Evita exagerar problemas y asume riesgos calculados en negocios.

Tauro (20 abr-20 may):

Será fácil acercarte a alguien que te interesa afectivamente. Las energías te acompañarán para cumplir tus obligaciones laborales. Es necesario aclarar malentendidos que generan molestia. Una persona especial podrá brindarte apoyo emocional.

Géminis (21 may-21 jun):

Tu espíritu aventurero requiere precaución para evitar problemas. En lo económico, no te dejes llevar por situaciones ficticias y considera ahorrar. Recibirás ayuda valiosa de alguien cercano y verás mejoras en el trabajo.

Cáncer (22 jun-21 jul):

Hoy priorizarás tus sentimientos y reconocerás que mereces afecto. En el trabajo no habrá inconvenientes, pero cuida tus comentarios sobre temas que desconoces y aléjate de quienes no aportan positividad a tu vida.

Leo (22 jul-22 ago):

En el amor, cambios en tu entorno afectivo te harán valorar más a tu pareja. En lo económico, se presentan oportunidades para invertir, aunque debes medir tus pasos. Confía en tu talento y decisiones.

Virgo (23 ago-22 set):

Los errores de tu pareja podrían generar conflictos afectivos. Recibirás una propuesta laboral interesante y será importante dar un paso adelante, dejando atrás el pasado. Podrás obtener grandes satisfacciones en tu desempeño profesional.

Libra (23 set-22 oct):

Tu magnetismo atraerá a esa persona especial. En el trabajo, tu iniciativa será reconocida. Aprovecha para reflexionar sobre tu vida y toma decisiones con los pies sobre la tierra. Tus deseos se cumplirán si mantienes claridad.

Escorpio (23 oct-22 nov):

Es momento de replantear ideas y permitir mayor libertad a tu pareja. En el trabajo, reconoce y corrige actitudes egoístas. Evita rencores y fortalece la confianza en tu relación.

Sagitario (23 nov-22 dic):

Superarás miedos y expresarás tus sentimientos con libertad. Tu creatividad será clave en reuniones laborales. Pon orden en tu hogar, realiza cambios necesarios y administra bien tus recursos.

Capricornio (23 dic-21 ene):

Sentirás necesidad de afecto y enfrentarás un día lleno de trabajo y tensión. Mantén la calma para cumplir con tus responsabilidades y analiza con cuidado cualquier propuesta que llegue a tu vida.

En conclusión, Soralla de los Ángeles recuerda que los astros guían, pero la voluntad personal define el rumbo. La temporada de Piscis invita a soltar lo que no aporta, mantener la serenidad y aprovechar oportunidades. Usar amuletos para potenciar la energía positiva permitirá enfrentar el día con equilibrio y optimismo.