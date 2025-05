Modelo de OnlyFans fue hospitalizada tras polémico reto con más de 500 hombres: "No fue suficiente"

La modelo australiana Annie Knight, conocida por su contenido en OnlyFans, sorprendió a miles en redes sociales al participar en un desafío extremo: estar con 583 hombres en solo seis horas. Sin embargo, la hazaña que se volvió viral terminó en un problema de salud que la llevó al hospital, generando preocupación entre sus seguidores.

El desafío tuvo lugar el domingo 18 de mayo en un evento celebrado en la Costa Dorada, Queensland. Annie relató que, aunque parecía una prueba difícil, le resultó "sorprendentemente fácil de completar". No obstante, poco después del evento, la joven debió ser hospitalizada debido a complicaciones derivadas de la experiencia.

"No me encuentro muy bien, he estado sangrando mucho desde el reto", contó Annie en una entrevista con US Weekly. Además, compartió en sus redes sociales que sufrió una lesión en la zona íntima: "Definitivamente tenía la herida un poco en carne viva ahí abajo, y me hice un pequeño corte".