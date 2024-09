Andrés Hurtado le suplicó a la fiscal para que no difundan videos de su detención: "Paren la cámara"

Andrés Hurtado fue detenido preliminarmente la noche de ayer y recientemente se ha filtrado un impactante video en el que el popular 'Chibolín' se muestra más vulnerable que nunca al momento de ser abordado por la fiscal y su equipo, ya que incluso le suplicó que el video y las imágenes de su arresto no sean difundidos públicamente.

El peculiar pedido de Andrés Hurtado

El exconductor de 'Porque hoy es sábado con Andrés' fue trasladado a la Prefectura de Lima para cumplir siete días de prisión preliminar y se está evaluando dictarle 36 meses de prisión preventiva mientras duren las investigaciones en su contra por presunto tráfico de influencias.

América Televisión difundió imágenes del momento exacto en que Chibolín fue abordado por la fiscal a cargo de su caso y este se mostró sumamente preocupado por la exposición mediática que las imágenes podían tener. "Doctora, ¿estos videos son para el público?", preguntó muy asustado.

Enseguida, un acompañante de la fiscal le explicó que ya le habían leído todos sus derechos y no podían dejar de grabar el momento ya que tenían que dejar constancia que el detenido no fue maltratado en ningún momento. No obstante, Andrés hurtado volvió a apelar a su privacidad, aunque siempre mantuvo una línea de respeto con las autoridades.

"Le pido por favor porque esto no lo deberían de pasar por la privacidad en la que estoy. Si fuese en mi casa, en la calle, no tengo ningún problema, pero se lo digo a usted con mucho respeto... para mí es muy importante", alegó.

@chismecitoscalientitos #AndrésHurtado y su inesperada #súplica a la fiscal en medio de su #detención ♬ sonido original - chismecitos

En otro momento del video también se aprecia que Andrés argumenta no poder moverse con facilidad ya que recientemente había sido sometido a una cirugía e incluso pidió que paguen las cámaras para que pueda mostrar su condición.

"Entonces hacemos una cosa, si puede parar la cámara y yo me puedo bajar el pantalón para mostrarle...", comentó, dejando atónitos a quienes estaban realizando la detención.

Es así que, la detención preliminar de Andrés Hurtado se ha convertido en una de las noticias más importantes actualmente ya que viene siendo investigado por tráfico de influencias, por su presunta amistad con fiscales y otros altos cargos del Estado.