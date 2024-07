¡Macabro! Suboficial denuncia abuso por parte de 10 compañeros en instalaciones de la PNP: "Hice fuerza y grité"

Un nuevo escándalo a estremecido a la Policía Nacional del Perú (PNP) luego que este fin de semana un programa dominical presente la denuncia de un suboficial que fue violentado y abusado sexualmente por al menos 10 de sus compañeros.

La denuncia se presentó en el programa 'Cuarto Poder' y según el testimonio de la víctima, los hechos ocurrieron en enero del 2023. Además, la agresión se habría intentado ocultar bajo la excusa de una presunta "tradición policial".

La denuncia fue presentada con el apoyo del congresista y policía en retiro, Alfredo Azurín. Asimismo, el suboficial que denunció el hecho informó que el agravio hacia su persona ocurrió en la División de Escuadrón de Emergencia ubicado en La Victoria.

"Estás loco le digo, suélteme suboficial porque soy más antiguo y no me soltó y vi que ingresaron unos 10 a 8 efectivos con toallas y frazadas, gritando (que lo van a ultrajar) y veo al suboficial porque era el más alto del grupo", confesó.

"Me tapó con la frazada y pues allí yo ya no vi nada. Me pusieron más frazadas, una toalla, de pies a cabeza y yo estaba peleando. Me estaban metiendo golpes, no tengo idea por qué", agregó.