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Precio del DÓLAR HOY, domingo 29 de marzo: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El precio y compra del dólar en el Perú se mantiene dentro de lo estable para hoy domingo 29 de marzo, con una ligera alza siendo el punto más alto del mes.

Precio del DÓLAR HOY, domingo 29 de marzo.
Precio del DÓLAR HOY, domingo 29 de marzo. (Composición Karibeña)
29/03/2026

El precio del dólar en el Perú hoy domingo 29 de marzo amaneció con unas variaciones a la baja en la compra si lo comparas al inicio de semana marcando una posible tendencia. Por ello, te informamos el precio de venta y compra de la moneda estadounidense para que tengas en cuenta antes de realizar tus transacciones.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Para este domingo 29 de marzo, según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el precio del dólar se ubica en S/ 3.481 para la compra y S/ 3.486 para la venta. Estos valores cambiaron ya que se mantenían estable indicando que podría seguir en ese camino.

En comparación con jornadas recientes, el tipo de cambio ha permanecido en un rango sin presentar variaciones bruscas. En todo el mes de marzo, la moneda estadounidense ha estado subiendo poco a poco, pero manteniendo una estabilidad, llegando a hoy en su punto más alto. 

Tipo de cambio de dólar. (SUNAT)
Tipo de cambio de dólar. (SUNAT)

A nivel nacional, el mercado cambiario sigue mostrando orden y previsibilidad pese a las dificultadas , lo que favorece la planificación económica de empresas y familias. La estabilidad del tipo de cambio permite que pagos en dólares, importaciones y contratos internacionales se realicen con mayor seguridad y menor riesgo financiero.

En el plano internacional, el dólar global continúa influenciado por decisiones de política monetaria en Estados Unidos y el comportamiento de los mercados externos. 

¿Dónde cambiar dólares?

Si este domingo 29 de marzo de 2026 tienes pensado comprar o vender dólares, lo más recomendable es revisar bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier operación. Recuerda que el precio puede variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que utilices. Aunque la economía se mantiene estable, estar bien informado te ayudará a no perder plata y aprovechar mejor tu dinero.

También se aconseja consultar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. Además de la SUNAT, existen otras fuentes confiables donde puedes revisar el tipo de cambio del día:

En síntesis, el dólar en el Perú continúa mostrando una tendencia estable y controlada a finales de marzo. Mientras no existan factores externos o internos de alto impacto, el tipo de cambio seguiría moviéndose dentro de un rango cercano y predecible para la economía nacional para el público.

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